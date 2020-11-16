三星宣布推出全新智能显示器：搭载 Tizen OS

IT之家 11 月 16 日消息 三星今天发布了全新的智能显示器，这是一款具有工作、学习和娱乐功能的全新显示解决方案。与三星智能电视一样，三星全新智能显示器也采用了 Tizen 操作系统，为 PC 和智能手机提供了众多的连接方式。

全新三星智能电视的功能：

用户只需使用 Tap View、App Casting 或 Apple AirPlay 2，就可以通过简单的点击连接个人移动设备。用户还可以通过三星 DeX 连接到显示器。

在家庭办公和学习方面，由于内嵌 Wi-Fi，该显示器无需连接 PC 即可操作微软 Office 365 应用，用户可以直接从显示器上查看、编辑和保存云端文档。

远程访问功能还可以让用户通过无线方式远程访问 PC 上的文件或查看笔记本电脑上的内容，无论它是位于家中其他地方还是办公室。

USB Type-C 端口只需一次连接，就能实现数据、显示和电源（最高 65W）功能。

多个 USB 端口和蓝牙 4.2 允许额外的连接多功能性，同时显示器内置双声道扬声器。

该显示器的应用商店允许用户流式传输他们最喜欢的内容，包括 Netflix，HBO 和 YouTube，即使没有连接到 PC 或移动设备。

通过提供的遥控器可以轻松访问内容，其中包括流媒体服务热键。由于集成了 Bixby 功能，还可以通过语音控制显示器。

自适应图片通过根据房间条件自动调整亮度和色温，优化任何观看环境的画质。

IT之家了解到，三星智能显示器将提供两种尺寸。M7 支持 32 英寸的 UHD 分辨率，而 M5 支持 32 英寸和 27 英寸两种选择的 FHD 分辨率。三星智能显示器目前已在美国、加拿大和中国发售，三星计划从 11 月底开始扩大发售市场。