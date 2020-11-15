SA：三星在韩国份额再创新高，苹果已跌至 10% 以下

IT之家 11 月 15 日消息 据韩国先驱报援引 Strategy Analytics 数据，SA 今日宣称全球最大的智能手机制造商三星电子公司第三季度在新产品上的韩国市场份额首次超过 70%。

根据 Strategy Analytics 的数据，在截至 9 月的三个月中，三星电子生产了 340 万部智能手机，占当地智能手机市场的 72.3%。其中 2020 年第三季度新推出的 Galaxy Note 20 系列、Galaxy Z Flip 5G 和 Galaxy Z Fold 2 帮助三星达到了有史以来的最高市场份额

三星电子的竞争对手 LG 电子和美国科技巨头苹果在第三季度看到各自在韩国智能手机市场的份额跌破了 10%。其中苹果跌至 8.9%，而 LG 跌至 9.6%。

但是，鉴于对 10 月 30 日在当地市场推出的苹果新款 iPhone 12 的强劲需求，预计三星的份额在第四季度中将会略有下降。

IT之家曾报道，本月初多个统计机构公布了第三季度的出货数据，三星继续以 22.7% 的市场占有率排名世界第一；华为位居第二，但出货量同比下滑 22% 至 5190 万部，市场占有率为 14.7%；小米第三季度出货量同比增长 42% 至 4650 万部，超越苹果跃居第三；苹果该季度 iPhone 出货量为 4160 万部位居第四，同比下滑 10.6%；vivo 排在第五，出货量为 3150 万部，同比增长 4.2%。