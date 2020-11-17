苹果 iPhone 12 mini 拆解：用了 iPhone 12 组件的 “mini”版本

IT之家 11 月 17 日消息 继 iPhone 12 和 12 Pro 拆解之后，iFixit 又分享了 iPhone 12 mini 的拆解，为大家提供了这款小尺寸智能手机与苹果 iPhone 12 系列中较大的机型之间的异同。

▲iPhone 12 mini(左)与 iPhone 12 的对比右图

从 iPhone 12 mini 的拆解中，首先可以看出的是该机采用较小的 8.57 Wh 电池。iFixit 指出，其容量实际上比较大的 iPhone SE 2020 更大，后者的电池为 6.96 Wh，但比 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 中的 10.78 Wh 电池要小。

拆解还显示，苹果在 iPhone 12 mini 中加入了一些 iPhone 12 的组件，但为了节省空间而采用了更小的版本，包括 Taptic Engine、扬声器和 MagSafe 环。而摄像头则是 iPhone 12 中的ƒ/1.6 广角和ƒ/2.4 超广角摄像头，广角模块还具备光学图像稳定功能。

在其它方面，由于摄像头屏蔽罩内部距离较近，苹果取消了 iPhone 12 中的塑料隔板，但除此之外，L 型主板上的元器件排列非常相似。与普通的 iPhone 12 相比，mini 只有两条显示线缆，而不是三条，iFixit 还注意到 “增加了格栅的不对称性”，这很可能是因为该设备需要更多的空间用于 5G 天线频段。

IT之家了解到，与 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 一样，iPhone 12 mini 获得了 6 分（满分 10 分）的可维修性评分。iFixit 表示，许多组件都是模块化的，很容易更换，但苹果继续使用专有螺丝，设备增加了防水功能，可能会使维修变得复杂，并且由于这两款设备的正面和背面采用玻璃材质而增大了破裂的可能性。