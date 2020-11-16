苹果 iPhone 12 Pro/Max 热销，中、美均大量缺货，供应链出货大增

IT之家11月16日消息 据中国台湾经济日报报道，苹果 iPhone 12 系列新机热销，两款高端 Pro 系列机型更为火热。

通路商透露，在中、美两大市场，iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max 大卖。其中，屏幕面积最大的 iPhone 12 Pro Max 在中、美两地大量缺货，国内到货时间长达三至四周。已上市近一个月的 iPhone 12 Pro 也要二至三周才能到货。

IT之家了解到，台媒指出，高端 Pro 机型热销，有利于最大组装厂鸿海本季度出货大增，大立光、玉晶光、台郡、臻鼎 - KY 等供应链同步获益。

鸿海董事长刘扬伟表示，客户新产品需求优于预期，目前工厂产能利用率超过 100%。业界人士指出，苹果原先预计 iPhone 12、iPhone 12 mini 销量最高，没想到两款高端 Pro 系列优于预期，因此势必让主要代工厂鸿海加大供应量，以满足市场缺口。

报道指出，iPhone 12 系列由鸿海、和硕组装，鸿海主要负责高端机型 iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max，和硕则承接 iPhone 12 mini 及少量 iPhone 12 订单。