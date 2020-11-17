SpaceX 龙飞船与空间站对接，四名宇航员驻留 6 个月

在从美国佛罗里达发射升空 20 多个小时之后，SpaceX 的载人龙飞船终于与国际空间站成功对接。此次发射标志着载人龙飞船开始执行长期载人任务，在接下来的几年里，这款航天器将定期为 NASA 执行接送宇航员任务。

NASA 宇航员迈克 · 霍普金斯（Mike Hopkins）、维克多 · 格洛弗（Victor Glover）、香农 · 沃克（Shannon Walker）以及日本宇航员野口宗一（Soichi Noguchi），参与了这次名为 Crew-1 的载人飞行任务。他们搭乘的飞船已经与国际空间站外部的一个开放端口成功对接。

载人龙飞船使用成套的传感器和摄像头，可以在不需要宇航员干预的情况下自动完成与国际空间站对接。不过，如果有必要，宇航员可以通过载人龙飞船的触摸屏控制来接管这个过程。

任务指令长霍普金斯在对接成功后表示：“干得好，正好在中间。SpaceX 和 NASA，恭喜你们！这是从佛罗里达海岸到国际空间站载人飞行的新纪元。”

与国际空间站对接后，四名宇航员需要先留在载人龙飞船上 1 个小时左右，因为空间站上的宇航员要检查飞船是否存在泄漏问题。然后，他们打开飞船的舱口，欢迎这些新成员到达空间站。

目前空间站上驻留有三人，分别是 NASA 宇航员凯特 · 鲁宾斯 (Kate Rubins)，以及俄罗斯宇航员谢尔盖 · 雷日科夫 (Sergey Ryzhikov)、谢尔盖 · 库德 - 斯维尔奇科夫 (Sergey Kud-Sverchkov)。他们是 10 月中旬乘坐俄罗斯联盟号飞船到达空间站的。