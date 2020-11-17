浙江出台全国首个直播电商行业规范标准

IT之家11月17日消息 据新华社，浙江省网商协会于近日制定出台了全国首个直播电商行业规范标准《直播电子商务管理规范》，旨在加强直播电商行业自律，促进行业健康发展。

IT之家了解到，《电子商务直播服务规范》团体标准在经过征求意见、专家评审、网上公示等程序后正式发布。

例如，该规范就售后服务制定了服务标准。规范中提到，在售后服务中，电商直播经营者需接受消费者咨询并予以答复，处理消费者的退换货、退款服务及投诉，还应跟踪消费者反馈问题，直至处理完毕。在商品展示方面，直播经营者要提前准备所售商品的实物，确保在直播中可以完整、清晰展示所售商品，链接商品数量应与商品实际备货量相符。

此外，浙江省电子商务促进会执行秘书长郑经全表示，电商直播行业存在的多种不良行为，尤其是直播带货售后维权难问题，已成为行业关注焦点。他建议，如果遇到商家阻碍退换货，消费者要及时保留相关消费证据，向相关平台投诉，保护好自身合法权益。

值得一提的是，，国家市场监管总局此前公布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》，进一步规范网络交易活动，将网络直播带货等网络交易新业态纳入监管范围。办法明确 : 网络直播带货必须提供回看功能，网店不得通过删除差评、好评前置等方式误导消费者。