特斯拉将在中国成立一个移动服务部门，车主可使用二维码进行预约

11 月 17 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉将在中国成立一个移动服务部门，特斯拉车主可使用简单易用的二维码来进行预约。

据悉，特斯拉一直采用的是直销模式，没有经销商与 4S 店，其售后水平也是限制其发展的一部分原因。

扩大特斯拉的移动服务队伍是该公司多年来一直在努力做的事情。如今，特斯拉在中国推出移动服务肯定会提高客户满意度，并且有望在该国带来更强劲的销售和交付数据。

据报道，特斯拉车主可使用简单易用的二维码来进行移动服务预约。对于需要接受维修的汽车来说，这是一种轻松、快速、有效的方式，而且可能是最省时的方式。

特斯拉的移动服务可以进行简单的维修，如更换零部件、12 伏电池或轮胎，可以减少车主前往特斯拉服务中心的行程，同时减轻服务中心的拥堵。

相比之下，特斯拉的服务中心可以解决更为复杂的问题，它们能够提供新车交付、车辆维修、系统升级、远程诊断、车辆充电等一系列服务。

今年 10 月底，外媒称，特斯拉在全球运营着 466 个服务中心。一位知情人士透露，该公司计划在 2021 年每周至少开设一个新的服务中心。

此前，特斯拉表示：“结果表明，有 80% 的维修工作可以在不访问服务中心的情况下完成。”