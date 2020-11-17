英伟达发布全球唯一千万亿级集成型 AI 工作组服务器 DGX Station A100

IT之家 11 月 17 日消息 今天，英伟达发布全球唯一的千万亿级工作组服务器 NVIDIA DGX Station A100，配备四个 NVIDIA A100 GPU，具有高达 320GB 的 GPU 内存。

英伟达表示，DGX Station A100 加速满足位于全球各地的公司办公室、研究机构、实验室或家庭办公室中办公的团队对于机器学习和数据科学工作负载的强烈需求。

IT之家了解到，DGX Station A100 的 AI 性能可达 2.5 petaflops，是唯一一台配备四个通过 NVIDIA NVLink 完全互连的全新 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 的工作组服务器，可提供高达 320GB 的 GPU 内存。DGX Station A100 也是唯一支持 NVIDIA 多实例 GPU（MIG）技术的工作组服务器。借助 MIG，单一 DGX Station A100 最多可提供 28 个独立 GPU 实例以运行并行任务，并可在不影响系统性能的前提下支持多用户。

作为服务器级的系统，DGX Station A100 无需配备数据中心级电源或散热系统，却具有与 NVIDIA DGX A100 数据中心系统相同的远程管理功能。当数据科学家和研究人员在家中或实验室办公时，系统管理员可轻松地通过远程连接，执行任何管理任务。

NVIDIA DGX Station A100和NVIDIA DGX A100 640GB系统将于本季度通过全球NVIDIA合作伙伴网络经销商供货。