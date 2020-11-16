Mac 服务器故障引发用户隐私问题担忧，苹果回应并解释相关解决方案

IT之家11月16日消息 据外媒 9to5mac，苹果昨天向公众发布了最新的 macOS 操作系统，但由于严重的服务器故障，导致大面积的 macOS Big Sur 下载 / 安装故障，还有 iMessage 和 Apple Pay 等遭受无妄之灾。除此之外，运行 macOS Catalina 和更早版本的用户也反映了部分性能问题。

苹果的系统状态页将这种情况归咎于 Developer ID 公证服务问题，而开发人员 Jeff Johnson 则表示 Apple 的 OCSP 服务器存在连接问题，并表示对 Mac（尤其是 Apple Silicon）的隐私和安全问题有些担忧。

IT之家了解到，今日，苹果更新了 Mac 安全和隐私支持文档，其中包括 macOS 为保护用户隐私和安全而采取哪些措施，以及未来为提高隐私性和灵活性而将采取的三项新步骤。

重要的是，苹果强调，它不会将来自查验恶意软件过程中的数据与用户有关的任何信息混合在一起，并且不会使用应用程序公证过程来了解用户正在运行哪些应用程序。

该公司还详细说明了这些安全软件的检查从未涉及 Apple ID 和设备标识。“在明年”，苹果还将做出一些改进，为 Mac 提供更高的安全性和灵活性。