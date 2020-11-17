紫光重启商用计算机业务，目标是做到行业前三

11 月 17 日消息，紫光计算机召开新品发布会，正式宣告商用计算机业务的回归。紫光计算机科技有限公司于今年 6 月成立，是紫光股份同郑州市政府携手打造的一家高新技术公司，其中紫光股份占公司 51% 的股份，中融创占 30% 的股份，郑州紫慧占 19% 的股份，业务主要面向商用计算机。

“我们认为应该可以做到前三甚至前二的水平。”紫光股份总裁王竑弢表示，在行业里紫光做的事情要做到前三，不做到前三是不做的。

紫光计算机董事林浩告诉搜狐科技，目前入局商用计算机市场面临的挑战有，如何跟国内的生态企业合作，为中国的用户提供一个更方便、更容易使用的环境。

据了解，经过 5 个月左右的筹建、搭建，目前紫光计算机形成了郑州为中心、北京双总部以及台北办事处的格局，市场营销中心在北京，全球研发中心、供应链中心、技术服务中心在郑州。同时，紫光计算机明年计划在郑州建立客户创立研究院。

紫光计算机相关的筹备工作进展非常迅速，数据显示，今年 4 月份，紫光股份在郑州开始建设智慧注册终端全球总部基地，负责智慧终端全球总部基地项目的运营。6 月份，紫光计算机科技股份有限公司正式注册成立，完善了紫光集团从芯到云的产业生态链战略布。11 月，ERP 一期上线，售后服务就绪，官网上线，新品正式发布。