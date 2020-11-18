官宣：小米 POCO M3 将于 11 月 24 日发布，为 Redmi Note 10 4G 重塑版

IT之家11月18日消息 外媒 gizchina 报道，在推出了非常成功的 POCO X3 之后，该品牌将推出新的智能手机。现在，小米 POCO 品牌正式确认 11 月 24 日将发布 POCO M3。POCO 最近的品牌重塑策略一直为人所知。到目前为止，POCO X3 是该公司发布的唯一一款原创设计设备。显然，POCO M3 也将是尚未正式上市的 Redmi Note 10 4G 重塑版。

据悉，M2010J19SG 和 M2010J19SI 是这款 Redmi Note 10 4G 智能手机的全球版和印度版。小米预计将在印度和全球市场销售 POCO M3 手机。

IT之家获悉，根据工信部的上市信息，POCO M3 又名 Redmi Note 10 4G 将是一款采用骁龙 662 芯片组的中端智能手机。除了 SoC 之外，还透露了 4GB 内存和 64GB 存储空间的配置。在正面，这款手机采用了 6.53 英寸的 FHD IPS 水滴显示屏，搭载了 800 万像素自拍相机。

在背面，POCO M3 将采用三摄像头设置，采用方形的摄像矩阵。有趣的是，这标志着 Redmi Note 10 系列将采用全新的设计语言。根据报道，主摄像头将是 4800 万像素，这已经是现在中端智能手机的标准配置。据悉，这款手机将配备 6000mAh 电池，同时也与 POCO X3 的印度版本持平，该版本放弃 NFC，但将电池容量从 5160mAh 增加到 6000mAh。据悉，POCO M3 支持 22.5W 快充。

其他规格包括搭载基于 Android 10 的 MIUI 12 系统，额外的 POCO Launcher 以区别于其他小米手机。