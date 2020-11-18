网上卖车难取代线下，特斯拉北美聘千名销售 / 交付人员

为了提升交货量，在过去两个月，特斯拉在北美新聘了大约 1000 名销售和交付人员。

在一年多前，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾表示，该公司将关闭旗下几乎所有的实体商店，转而采用在线销售模式。但在几个月后，他改变了这一战略。自那以来，特斯拉一直在缓慢地增加其实体商店的零售业务。

知情人士日前表示，特斯拉在短短两个月时间内就在北美各地招聘了大约 1000 名新员工，这些新聘员工从事的都是销售和交付岗位。

这些新员工的到来，正好赶上特斯拉准备在第四季度交付创纪录数量车辆之际，该公司的目标是努力实现 2020 年度 50 万辆电动汽车的交付量。

知情人士还称，和以往招聘方式不同的是，特斯拉这次侧重于雇用兼职员工。这是节省成本之举，因为兼职员工的福利较少，特斯拉甚至没有向他们提供工作用笔记本电脑和手机。

不过，特斯拉也为这些员工铺设了一条成为公司全职销售和交付员工的晋升通道。这些兼职员工先是在试用期，其中工作最佳者，将有机会能够转正成为特斯拉正式员工。

去年，特斯拉实际上新开了近 100 家实体商店和服务中心，并雇佣了数千名销售和交付人员。

对于汽车销售而言，在线商店仍然无法取代实体商店。马斯克当时表示要关闭所有实体商店，实际上是他低估了销售队伍在汽车行业的重要性，尽管消费者对在网上购买特斯拉汽车拥有很高的热情，但大多数买家仍然喜欢试驾和面对面咨询，这是网上销售方式无法替代的。