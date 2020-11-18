苹果 iOS 14.3/iPadOS 14.3 开发者预览版 Beta 2 发布：ProRAW 照片格式已支持

IT之家11月18日消息 在推送 Beta1 更新五天后，苹果今天面向开发者发布了 iOS/iPadOS 14.3 更新的 Beta 2 版本。

用户现可通过安装正确的开发人员配置文件后，从 Apple 开发人员中心或通过无线方式下载 iOS/iPadOS 14.3 更新。版本号如下：

该版本相比 Beta1 的更新内容暂时未知，大多是一些 bug 修复和优化，下面简单提及一下 iOS/iPadOS 14.3 的新特性。

iPhone 12 Pro/Max 添加了全新的 ProRAW 照片格式支持，用户可通过 “设置”应用的相机 - 格式选项中启用全新 ProRAW 照片格式。IT之家提醒，使用 ProRAW 格式的照片占用体积约为 25MB。如果您的 iPhone 存储空间比较紧张，还请谨慎使用该特性。

第三方应用建议或由于近期遭受反垄断调查次数过多所致，除了 ProRAW 支持外，此次更新还增加了第三方应用的建议支持。在 iOS14.3 代码中，苹果会在 iPhone 或 iPad 的设置中向用户推荐一些第三方应用。

其他方面，健康应用小功能更新、心脏健身通知、添加对 PS5 DualSense 手柄的支持、展示了 AirPods Studio 耳机可能的设计、对传闻中 AirTag 的隐藏支持、为 Apple Watch 用户启用新的Cardio Fitness通知、HomeKit 配件更新支持等。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

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