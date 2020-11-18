Docker 虚拟机还未准备好上架苹果 M1 Mac，Parallels 表示已取得重大进展

IT之家11月18日消息 外媒Apple Insider报道，尽管Docker在最初的Apple Silicon发布会上被苹果提及，但要想让它在M1 Mac上运行，仍然需要很多步骤，该公司正在努力实现。

苹果知道远离英特尔的一个顾虑是对虚拟PC的影响，所以在发布会上特意提到了其中的一款软件。IT之家获悉，现在，该软件制造商Docker确认，将在苹果Silicon Mac上运行，但表示还有几个障碍需要克服。

“Docker很高兴看到新的Mac采用苹果Silicon和他们的M1芯片，”开发者Ben De St Paer-Gotch在一篇博客中说。“我们Docker的目标是在新的Mac上提供与今天在Docker Desktop for Mac上为数百万用户所做的同样出色的体验，并使这种过渡尽可能地无缝。”

“为我们的客户打造合适的体验意味着在我们推送一个版本之前，要把不少事情做好。”他继续说道。“虽然苹果已经发布了Rosetta 2转译器，以帮助将应用程序转移到新的M1芯片上，但这并不能让我们与Docker Desktop一路同行。”

De St Paer-Gotch表示，苹果的变化意味着该公司需要将其“管道”转移到苹果新的管理程序框架上。而且它还依赖于其他公司的软件，这些公司同样还在努力适配苹果Silicon。

“我们依靠像Go这样的东西来实现Docker Desktop的后端，以及Electron这样的Docker Dashboard来查看你的桌面内容，”他继续说道。“我们知道这些项目正在努力为M1芯片做准备，我们正在密切关注它们。”

Docker的更新是在其他虚拟化软件开发商透露自己的计划之后。VMWare同样表示，它将把自己的软件带到M1 Mac上，但“还没有完全准备好公布时间表”。

Parallels表示，它已经取得了“巨大的进展”，并“急于在M1 Mac上尝试”新的应用。