索尼发布全画幅电影摄影机 FX6：支持 4K 120p、4.8 万元起

IT之家11月18日消息 昨日晚间，索尼正式发布了新一代全画幅电影摄影机 FX6，支持 4K 120p 格式拍摄，用于 15+ 级动态范围，ISO 最高可达 40 万，售价 48000 元；搭配 FE 24-105mmF4 G 全画幅电影镜头的套机价 56400 元，将于 12 月初上市。

除 FX6 之外，索尼还推出了一款 FEC 16-35mm T3.1 G（型号名 SELC1635G）全画幅电影镜头，也将于 2020 年 12 月初上市，售价为 41999 元。

IT之家了解到，FX6 内置约 1020 万有效像素全画幅背照式 Exmor R™CMOS 影像传感器，可提供 15+ 级宽广动态范围，并具有高感光度和低噪点的特征。FX6 的基础 ISO 为 ISO 800，增强 ISO 设置为 ISO 12800（可扩展至 ISO 409600）。

FX6 支持以 XAVC All Intra 4K 4:2:2 10-bit 色深进行记录，以 DCI 4K（4096 x 2160）记录 60fps 或以 4K（QFHD：3840 x 2160）120fps 和 FHD 240fps 的规格拍摄平时难以呈现的影像细节。

此外，FX6 还内置了 BIONZ XR 影像处理器，针对专业应用进行了优化，提供了快速混合自动对焦性能，内置无级电子可变ND滤镜，支持以4K（QFHD）120fps 拍摄5倍的慢动作视频，尺寸仅为约 116mm x 153mm x 114mm，重量仅为约 890g。

其他方面，FX6 支持包括12G-SDI输出，16-bit RAW、HDMI、时间码输入/输出、内置Wi-Fi和四通道音频录制（通过XLR接口，多接口热靴和内置立体声麦克风）。除了支持UHS-II/UHS-I SDXC存储卡之外，还具有两个与CFexpress Type A 兼容的存储卡插槽，以提供更高的存储空间和更快的读写速度。

FX6 产品特征：