OPPO AR Glass 2021 正式发布：全新分体式设计，等效 3 米外观看 90 寸巨幕

IT之家11月17日消息 今日下午,OPPO 在深圳举办 OPPO 未来科技大会 2020 (OPPO INNO DAY 2020),正式发布了第二款 AR 眼镜概念产品 OPPO AR Glass 2021。

相比于上一代产品,OPPO AR Glass 2021 在佩戴体验、光学方案、交互方式以及内容生态等方面都实现了提升。

设计方面,OPPO AR Glass 2021 采用全新的 “分体式设计”,整机小巧轻便,相比上一代减轻近 75%,长时间佩戴也不会有明显重物感。同时,OPPO AR Glass 2021 可通过 C to C 有线连接 Find X2 Pro,依靠骁龙 865 运算,CPU 和 GPU 运算性能分别提升 40% 以上。

此外,OPPO AR Glass 2021 搭载了 Birdbath 光学方案,相比于上一代画面对比度提升 53%、亮度均匀性提升 98%,每度像素数量提升 40%。

据介绍,OPPO AR Glass 2021 光线从 0.71 英寸超清 OLED 投幕折射至人眼,等效 3 米外观看 90 寸巨幕,配合定制大振幅扬声器以及半开放后腔的独特声学设计,拥有家庭影院般的体验。

交互方式方面,OPPO AR Glass 2021 支持手机交互、手势交互&空间定位、语音交互等方式。

• 手机交互:用户可通过熟悉的手机屏幕点、触手势操作 AR 眼镜的应用。

• 手势交互:OPPO AR Glass 2021 搭载一组双目鱼眼摄像头,可对双手实现毫秒级检测和追踪。在手部建模时,对单手做 21 个关键点标记,单根手指 4 个关节标记点,可精准识别手势,指关节微动的细节也能被眼镜捕捉到。用户在佩戴 AR 眼镜时可进行点按菜单、推开和拉近物体等手势交互。

• 空间定位:OPPO AR Glass 2021 搭载的 ToF 镜头、双目鱼眼摄像头和 IMU 共同组成空间定位系统,实现厘米级、1° 以内定位精度。ToF 镜头分时进行环境扫描及平面检测,确保 6DoF 姿态正确、稳定,时刻确保用户所处的空间连续;双目鱼眼摄像头实时扫描环境和局部地图构建,并在毫米级内完成三维空间定位计算。

• 语音交互:OPPO 表示,未来将以 Breeno 为基础,进一步探索 AR 领域的语音交互方式。

用户级 AR 应用场景方面,OPPO AR Glass 2021 支持 AR 观影、AR 游戏、AR 家居与 AR 拍摄等。用户可在爱奇艺 AR 应用中可随时随地观看联网、本地高清视频,还可体验多人 MOBA 和塔防游戏,支持与好友在线对战,同时能够在京东 AR 家居应用中体验家具布置,在逛家居城之前就挑选出最合适的家具。此外,OPPO AR Glass 2021 内置 RGB 摄像头,可以同时拍下虚拟和现实画面,增强了 AR 体验趣味性。

IT之家了解到,OPPO AR 开发者计划将于 2021 年正式启动,包含开发者招募、开发者沙龙及开发者支持计划。OPPO 将提供支持丰富接口的、完整的端侧 SDK 及开发工具链,后续将打通 OPPO 手机 AR 与 OPPO AR Glass 平台,帮助开发者打造跨平台、用户级的 AR 应用。