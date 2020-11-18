IDC：“缺货”，再次成为国内平板电脑市场常态

IT之家11月18日消息 今日中午，国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告表示，“缺货”再次成为国内平板电脑市场常态。

报告显示，2020 年第三季度中国平板电脑市场出货量约 690 万台，同比增长 21.7%。“新冠疫情”带来的需求增长以及人口普查项目的大单采购，让中国平板电脑市场创下了自 2014 年以来单季最高同比增幅。

其中，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约 334 万台，同比下降 11.6%；Detachable Tablet（支持官方键盘平板电脑）出货量约 357 万台，同比增长 87.9%。

▲ 图源：IDC

IT之家了解到，IDC 指出，虽然今年第三季度同比增幅再创新高，但是 “缺货”再次成为中国平板电脑市场的关键字，供货问题限制了各大厂商出货量的更高提升。

一方面，2019 年底至 2020 年初，整个行业在做新一年生产规划时，对平板电脑市场前景持谨慎态度，但始料未及的 “新冠疫情”促使了平板电脑市场需求爆发，相比之下，全年整个供应链相关的产能相对不足；另一方面，海外市场需求的持续强势，也是造成国内市场缺货的原因之一。

IDC 认为，目前中国平板电脑市场的缺货状态至少会持续到 2020 年结束。预计产业链供应问题将会从 2021 年第一季度后半段逐步得到缓解，下半年恢复正常。