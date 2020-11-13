Canalys 第三季度 PC 和平板电脑出货量排名：联想、苹果、惠普、戴尔和三星

IT之家11月13日消息 Canalys 昨日发布了第三季度 PC 和平板电脑出货量报告。

整个 PC 市场（包括平板电脑）连续第二个季度保持强劲增长，总出货量为 1.245 亿台，同比增长 23%。

联想以 2350 万台平板电脑、笔记本电脑和台式机领跑全球市场，紧随其后的是苹果（2210 万台 Mac 和 iPad）。惠普，戴尔和三星进入前五名。

Chromebook 是第三季度表现最好的客户端 PC 产品，出货量达到了创纪录的 940 万台，比去年同期增长了 122%。

可拆卸产品（平板电脑和笔记本电脑）增长了 88%，是个人计算中表现第二好的类别。在台式机份额中，尽管台式机市场整体下降了 32%，但多功能一体机仍增长了 7%。

IT之家了解到，2020 年第三季度，全球平板电脑市场增长强劲，出货量为 4,430 万台，同比增长 43%。

总体而言，排名前五位的平板电脑厂商都实现了同比和环比增长，鉴于第二季度的出货量强劲，这是一个了不起的表现。

苹果依然保持领先地位，出货量为 1520 万台，增长了 47%。三星以恐怖的 80% 的增长率位居第二，自 2015 年第四季度以来首次突破 900 万部。华为凭借其在中国和欧洲的强劲地位，以 38% 的增长率获得了第三名，出货量为 510 万部。亚马逊和联想名列前五位，分别增长了 8% 和 59%。

Chromebook 的供应商迎来了惊人的增长率。惠普（HP）引领了本季度市场，与去年同期相比增长了一倍多，达到 320 万台，其中大部分出货量都来自美国本土市场。联想大幅提高了 Chromebook 的出货量，增长了 300% 以上，以 180 万台的销量跃居第二。戴尔、宏碁和华硕占前五名的其余部分，每家都实现强劲增长并创下 Chromebook 的出货量记录。