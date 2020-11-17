华为详解 Mate 40 的 Link Turbo 四网协同技术

IT之家 11 月 17 日消息 在 10 月 30 日的华为发布会上，官方宣布搭载 EMUI 11 的华为 Mate 40 系列，支持 5G/4G/2.4GHz WiFi 6+/5GHz WiFi 6 + 四网协同，今天华为消费者业务软件部总裁王成录对四网协同进行了详细的介绍。

首先，王成录表示，Link Turbo 四网协同中的 “四网”，指的是 5G 和 4G 双蜂窝网络，以及 2.4G 和 5G 频段的双 Wi-Fi 等共四种制式的网络；“协同”意味着当单个网络无法满足通信诉求时，其他网络能够无缝加入进来协同工作。

官方举例，当Wi-Fi 受到干扰导致会议画面和声音卡顿时，大部分手机可能无法快速切换到 5G 数据，但 Mate 40 Pro 的 Link Turbo 四网协同技术，由于实现了双 Wi-Fi（2.4G\5G 频段）和双蜂窝（4G/5G 网络）的协同，因此当 Wi-Fi 网络质量无法满足业务通信诉求时，手机就会自动启动蜂窝数据对应用进行加速，让视频会议更流畅。

Link Turbo四网协同技术同样可以帮助用户进行加速，类似于高速路上的多个车道，手机与应用服务器之间有四条数据通道，手机会根据应用场景进行智能调度。

IT之家了解到，Link Turbo四网协同技术的开启方式很简单，只需要在设置中搜索【网络加速】开关，再打开支持应用列表中的应用开关就可以了。