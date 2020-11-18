紫光计算机发布全新 Unis 系列台式机和显示器：最高支持 Intel 十代酷睿 i7 处理器

IT之家11月18日消息 11 月 17 日，郑州高新技术产业开发区管理委员会与紫光股份旗下紫光计算机联合在北京召开主题为 “智造新工具 · 数字新启点”的发布会。紫光正式宣布以全新姿态——国产品牌商用计算机新势力进入计算机市场，并推出全新的 Unis 系列台式机和 Unis 系列显示器产品。

IT之家获悉，紫光计算机在发布会上推出全新的 Unis 526 系列商用台式机，包含 Unis 526S 和 Unis 526T 两款产品，分别为 8L 和 15L 不同尺寸，以满足不同企业客户的需求。

Unis 526 系列商用台式机可依据不同的配置适应电子教室、客服中心、平面设计和财务分析等轻重度场景需求。它不但最高支持英特尔第 10 代酷睿 i7 处理器，并且可支持 SSD 固态硬盘以及最新的 Wi-Fi 6 无线网络。除此之外，高拓展性也是 Unis 526 系列商用台式机的一大特色，充分满足外接扩展需求，其配备 6 个前置 USB 3.2 接口、后置 4 个 USB 以及 1 个 PS/2 接口，同时，Unis 526 系列商用台式机还内置了 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x8、1 个 PCI 的扩展槽，更标配 VGA/HDMI/DP 视频端口，最大限度保证拓展性与兼容性完美结合。

除了上述两款商用台式机产品外，紫光计算机在此次发布会上还推出了 Unis 显示器产品，包含 V221F、V241F、V271Q 三款机型，涵盖 21.5 英寸、23.8 英寸、27 英寸三种尺寸，满足不同办公人群需求。

三款机型均采用 IPS 材质屏幕，窄边框设计，72% NTSC 色域，支持低蓝光功能。分辨率方面，其中 V271Q 为 2K 显示分辨率，能够为用户带来高清显示体验。在扩展能力上，V221F、V241F 支持 VGA+HDMI 接口，而 V271Q 支持 HDMI+DP 接口，充分释放多屏办公的大屏潜力。