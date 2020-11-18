联想拯救者 Y9000X 2021 支持英伟达动态加速：RTX 2060 MQ 可达 90W 性能释放

IT之家 11 月 18 日消息 联想即将发布新款的轻薄游戏本、设计本 Y9000X，根据官方的最新预热，这款笔记本支持英伟达的动态加速技术，RTX 2060 Max-Q 设计可达 90W 性能释放。

如上图所示，联想 Y9000X 2021 抛弃了上代 4 个小风扇的设计，采用了两个大风扇。配置方面，Y9000X 可搭载 i7-10875H 和 RTX 2060 Max-Q 显卡，在英伟达动态加速技术下，显卡可达 90W 性能释放。

IT之家了解到，英伟达动态加速（Dynamic Boost）功能可在每一帧画面上，智能自动调节 GPU 和 CPU 之间的功耗分配，从而提高整体游戏性能。Dynamic Boost 可以自动运行并动态调节，在不增加系统功耗的前提下提供更高性能。举例来说，原来在 115W 总功耗的 Max-Q 设计游戏本中，CPU 功耗固定配给 35W，GPU 固定配给 80W。而现在系统将会按需分配功耗，GPU 负载低时多给 CPU 一些资源，CPU 活少的时候则多给 GPU 一些功耗，这样的调度会更加平衡，从而提高性能。

联想 R9000X 2021 搭载了 AMD 的 R7 4800H 处理器，RTX 2060 Max-Q 显卡可达 75W 性能释放。

屏幕方面，Y9000X 2021 和 R9000X 2021 笔记本的屏幕参数。两款笔记本都搭载了 15.6 英寸的 1080p 屏，8bit 原生色深，拥有 100% sRGB 高色域（典型值），144Hz 高刷新率，5ms 响应时间，还支持 Dolby Vision 高动态显示。

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