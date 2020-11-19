电池起火事故频发，电动汽车发展面临巨大挑战

据报道，由于全球都在推动更加严格的排放控制，电动汽车的销量获得了提振茫然而，在全球范围内连续发生电池过热起火事故之后，电动汽车和汽车制造商面临着巨大的挑战。

现代汽车

在过去两年中，一共有 16 辆 Kona EV 在韩国、加拿大和欧洲发生起火事故，在此之后现代汽车公司宣布扩大召回范围，覆盖至少覆盖 7.4 万辆在韩国、美国、欧洲和加拿大市场上销售出的 Kona EV，从而对其电池管理系统进行更新。Kona EV 是现代最畅销的电动车型。

韩国交通部议员 Jang Kyung-tae 透露，韩国市场上大约有 2.3 万辆 Kona EV 已经完成了软件升级，其中 800 辆被检测出存在电池缺陷，需要更换受影响的模块。

今年 10 月份，现代在提交给美国国家公路交通管理局（NHTSA）的一份文件中表示，锂离子电池内部出现的损坏增加了电路短路的风险。而向现代供应电池的 LG 化学则否认电池芯存在缺陷，并且表示他们正在与现代一起对起火事件的原因进行调查。

通用汽车

通用汽车公司在上周表示，在报告了 5 起火灾和 2 起轻伤事故之后，该公司将在全球范围内召回接近 6.9 万辆存在起火风险的雪佛兰 Bolt 电动汽车。

该公司表示，当车辆电池充满或接近充满时，有可能诱发起火，所有受影响的车辆都将会收到一次软件升级，将电池的最大充电量控制在 90%。

今年 10 月，NHTSA 对雪佛兰 Bolt 电动汽车发起了调查，在次之前，共有 3 辆 Bolt 在停止状态下起火，起火位置位于座椅下方。本次调查针对的是 2017 至 2020 款的 Bolt 电动汽车，共 77842 辆。LG 化学同样也是雪佛兰 Bolt 的电池供应商。

福特汽车

今年 9 月，福特汽车公司在欧洲召回了 20500 辆 Kuga 插电式混合动力汽车，并且暂停了销售，原因同样是电池存在起火风险。发起召回之前，已经出现了 7 起车辆起火事件，但是并未造成人员受伤。

福特提出为车主更换整个电池组，并且表示已经查明起火的根本原因是供应商在生产过程中出现了电池芯污染问题，可能会导致 “严重的后果”。

停止销售 Kuga 导致福特未能达到 2020 年欧洲减排目标，于是不得不向其他车企购买积分，从而避免巨额罚款。该公司还将其在美国生产的插电式混合动力车型 Escape SUV 的时间推迟到了明年，该车采用了与 Kuga 相同的电池，福特的电池供应商为三星 SDI。

宝马

宝马此前表示，将在美国召回 4509 辆插电式混合动力车型，称其电池供应商在生产过程中，有碎片进入了电池，宝马的电池供应商同样是三星 SDI。宝马称，这一缺陷可能导致短路以及电池热失控，从而增加了受伤的风险，并且建议车主暂时不要给车辆充电。

全球范围内，宝马一共因潜在的电池起火风险召回了大约 2.6 万辆插电式混合动力汽车，召回主要集中在欧洲。

三星 SDI 发言人表示，当前电池起火的原因正在调查之中，他拒绝进一步透露信息。

特斯拉

去年，NHTSA 表示正在调查特斯拉公司某些 Model S 和 Model X 汽车的潜在缺陷，这些缺陷可能导致电池组在未遭受碰撞的情况下出现起火现象。

去年，多位车主针对特斯拉发起了集体诉讼，这些车主的律师随后发起请愿，希望 NHTSA 对这家电动汽车制造商发起调查。这些车主声称，特斯拉通过软件更新限制了老款汽车的电池可用量，从而缩短了车辆的续航里程，从而避免为修复电池缺陷而发起代价高昂的召回。

日本电池制造商松下为特斯拉供应电池芯，而特斯拉自己将这些电池芯封装成电池组。