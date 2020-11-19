应用店降佣惠及 98% 开发者，苹果明年只损失 6 亿美元

美国当地时间周三，苹果公司宣布将向收入低于 100 万美元的小型应用开发商和个人开发者收取的佣金费率减半，从之前的 30% 降至 15%。这个消息宣布后，各大媒体和机构分析师纷纷发表评论，他们承认 98% 的开发者将从中受益，但不会对苹果利润造成实质性影响。

纽约时报：苹果找到两全其美办法

苹果削减应用商店中小开发商佣金的举措，几乎不会对其利润造成太大影响，但却是该公司在佣金问题态度上的突然转变，此前苹果对此坚决不妥协。推出 12 年来，应用商店帮助苹果实现了令人瞩目的增长，但该公司似乎不愿采取任何措施来改变它，即使当其收费政策成为反垄断投诉的焦点时，苹果也在积极为其辩护。

现在，苹果似乎找到了两全其美的办法，既能赢得无数开发者的好感，又能让其高管为自己的佣金问题向监管机构和记者辩护时提供依据，而这一切都不会让公司付出太大代价。据应用分析公司 Sensor Tower 估计，这一变化将影响到向苹果支付佣金的 98% 开发者，但这些开发者去年只占应用商店总收入的 5%。不过，降低佣金费率可能不会平息苹果和大型应用开发商之间的分歧，这些开发商长期以来对这项收费政策表示不满，苹果此举可能只是为了安抚监管机构。

华盛顿邮报：苹果试图逃避监管

包括许多开发商在内的批评人士认为，苹果正试图通过下调应用商店佣金费率以逃避监管，此举对提高苹果应用商店的竞争和创新作用也不大，不会改变应用商店的业务基本面。许多开发商指责苹果利用应用商店进行反竞争行为，立法者也正对此展开调查。

ProtonMail 创始人兼首席执行官安迪 · 严 (Andy Yen)表示，苹果向小开发商提供折扣费用是 “别有用心”。他说：“苹果的立场基本上是这样的：只要你的规模还不够大，不足以与我们激烈竞争，你就有资格享受降费。但一旦你开始获得吸引力，我们将立即使用反竞争定价来巩固我们的主导地位。”

Spotify 发言人亚当 · 格罗斯伯格 (Adam Grossberg)说：“我们希望监管机构忽视苹果‘装点门面’的举动。” 电子邮件服务 Basecamp 的联合创始人戴维 · 海内迈尔 · 汉森 (David Heinemeier Hansson)说：“我认为这是个非常聪明的权宜之计，我希望它不会奏效。此举的影响如此之小，简直就像个笑话。”

美国联邦贸易委员会和司法部拒绝就苹果的举动置评。欧盟最高反垄断执法机构欧盟委员会发言人称，调查仍在进行中。

华尔街日报：分化应用开发者群体

苹果将向通过应用商店销售软件的较小开发商收取的佣金减半，这意味着在如何在其数字生态系统中行使权力的问题上，苹果向批评者做出了部分让步。不过，苹果的新举措只适用于收入低于 100 万美元的小开发商，为此像游戏开发商 Epic Games、Spotify 这样的大型开发商，依然需要缴纳 30% 的佣金。

Epic Games 首席执行官蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）表示，苹果此举是为了分化开发者群体，不让他们团结起来对抗苹果。苹果希望借此消除足够多的批评者，这样他们就可以通过封锁竞争而逍遥法外。

因此，降费给苹果提供了辩护能力，其可以反驳自己的做法伤害了小开发商的说法，同时保持了苹果应用商店的大部分收入不受影响。风险投资公司 Loup Ventures 分析师吉恩 · 蒙斯特 (Gene Munster)表示，苹果的折扣不太可能对其收入产生重大影响。他估计，此举将使苹果损失 16 亿美元，并将苹果本财年的收入预期下调了 0.5%。蒙斯特估计，苹果今年仍将从开发者那里收取 158 亿美元佣金。

奥本海默 (Oppenheimer)分析师安德鲁 · 乌尔克维茨 (Andrew Uerkwitz)表示，苹果正寻求增强其在监管机构心目中的地位。这不会对苹果的营收造成重大影响。相反，这表明苹果关心小开发商。然而，费率变化的时机对苹果来说可能不是好兆头。Jefferies 分析师肯 · 拉姆夫 (Ken Rumph)表示：“在胁迫下这样做，这可能让苹果失去了对开发商表示支持的表象。”

彭博社：苹果应用商店营收仍会上涨

苹果将把向在应用商店上销售软件和服务的大多数开发者收取的佣金削减一半，这标志着苹果自 2008 年推出这项服务以来，对其收入结构进行了最大幅度改变。然而，对于许多开发者来说，这仍然不够。

来自应用开发商的收入始终是苹果不断增长的服务业务的关键，该业务在 2020 财年的收入接近 540 亿美元。Sanford C Bernstein 分析师托尼 · 萨克纳吉 (Toni Sacconaghi)表示，应用商店是构成苹果服务部门的几种产品和服务之一，但却是其最大的收入来源。他估计，仅应用商店在 2021 年能带来 187 亿美元佣金收入，约占苹果明年服务总收入的三分之一。

Cross Research 分析师香农 · 克罗斯 (Shannon Cross)估计，收费调整将使苹果在 2021 年的收入减少约 6 亿美元，仅为她的公司对应用商店销售额预测的 3%。苹果押注此次降费将导致开发者开发更多的应用程序，并坚持使用应用商店，这将创造足够的新收入，抵消降费带来的任何潜在的负面财务影响。

摩根大通：降费对苹果影响有限

苹果已经面向多数开发者下调应用商店佣金费率，尽管该公司的营收和每股收益可能因此面临某些不利因素，但其对苹果财务状况只会产生有限的影响。

摩根大通首席分析师萨米克 · 查特吉 (Samik Chatterjee)认为，此举 “可能是对‘大型科技公司’商业行为日益受到严格审查的回应”。他说，该计划将覆盖大多数开发者，但影响应用商店收入驱动因素的可能要小得多。这些好处将适用于小企业和独立开发商，而不是主要平台，因此对苹果潜在收益的影响相对较小。

摩根大通估计，应用商店费用每降低 5%，可能会减少收入 27 亿美元，每股收益下降 3%。目前，该投行估计基于 310 亿次下载量，应用商店的佣金收入约为 160 亿美元，总收入为 550 亿美元。苹果最新更新的数据显示，应用商店约有 5.85 亿订阅量。基于 2022 年每股收益 4.85 美元、混合市盈率约为 31 倍的预测，查特吉维持苹果 150 美元的目标股价。

摩根士丹利：并非意味着政策广泛转变

摩根士丹利分析师凯蒂 · 休伯蒂（Katy Huberty）认为，从财务角度看，降低应用商店佣金费率的计划对苹果的影响 “无关紧要”，并认为这并不意味着更广泛的政策转变。休伯蒂表示，应用商店的 “绝大多数”收入来自最大的开发者，因此该计划不太可能对苹果的利润产生重大影响。

休伯蒂汇编的数据显示，2020 年迄今为止，1500 名开发者就贡献了应用商店 91.7% 的收入。截至 11 月 15 日，扣除佣金后，这些开发者的总收入总计 403 亿美元。相比之下，另外 2300 万名开发者总共创造了 439 亿美元的收入。总而言之，这意味着 “对苹果财务业绩不会产生实质性影响”。50% 降费适用于只产生 5% 收入的小型开发商，这意味着应用商店收入仅可能下降 20 个基点，每股收益将减少 0.03 美元。

与此同时，休伯蒂并不认为该计划预示着苹果应用商店佣金费率会有更大范围的变化。相反，此举遵循了苹果开创的先例，即 “调整应用商店佣金费率，以支持对苹果和开发者社区都有利的增长”。这位分析师认为，新计划会刺激独立和规模较小的开发者的创新和参与。从长远来看，此举可能会加快应用程序下载量的增长速度。