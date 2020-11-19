IBM 高管分析：苹果转向 Mac M1 芯片，今年将节省 25 亿美元

IT之家11月18日消息 苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果MacBook Air 、MacBook Pro 13英寸、Mac mini 首批搭载M1芯片。

外媒9to5 Mac报道，一位IBM高级主管分析表明，苹果转向M1芯片将在今年为公司节省约25亿美元，随着苹果将其整个Mac产品线过渡到自己的芯片，将有更大的节省花费。

该分析无可否认是基于一系列的估计，很可能是不准确的，但它描绘的整体内容似乎是可信的。

IBM AI战略负责人Sumit Gupta估计，苹果M1芯片的生产成本在40-50美元之间，而MacBook Air中的英特尔酷睿i5处理器成本约为200美元，入门级MacBook Pro版本处理器成本更高。

ARM M1笔记本替代了英特尔x86版MacBook Air和MacBook 13入门款，这两款MacBook笔记本的总销量接近1400万台。假设苹果的成本如下：

基于ARM的苹果M1处理器成本：50美元（可能接近40美元）

英特尔酷睿i5双核MacBook Air：200美元（也许是175美元）

英特尔酷睿i5四核MacBook 13-入门版：250美元(可能225美元)

采用英特尔处理器的MacBook的成本如下：

MacBook 13-入门款。860万台x250美元=21.5亿美元

MacBook Air：540万台×200美元=10.7亿美元

共计32亿美元

基于ARM的M1 MacBook成本如下：

MacBook 13入门款：860万台x50美元=2.68亿美元

MacBook Air：5.4 M台x200美元=4.29亿美元

共计6.97亿美元

因此，这将为苹果公司节省了25亿美元的花销[...]。

对苹果公司来说，数学很容易，也很简单。他们通过转向自研M1芯片节省了超过20亿美元。而且他们可以获得更好的性能、更好的电池续航，当然，还可以在芯片上进行创新（神经网络、图形...）。

这也表明，其他基于ARM的笔记本电脑芯片供应商，如高通，很可能在笔记本电脑市场上成功建立市场份额。

IT之家获悉，当然Gupta也承认，其数字是非常粗略的，并邀请其他人提出质疑。举例来说，M1芯片除了CPU之外，还有更多的组件——包括GPU和RAM——所以不难想象，生产成本接近100美元，而不是50美元。但苹果会在用SoC取代分立元件的成本上有所节省。这些计算也忽略M1系列Mac投入的巨大研发成本，他承认苹果可能会与英特尔谈成更好的交易。

不过，大势所趋将是正确的：到苹果将整个Mac系列中改用苹果M1等芯片时，节省的资金将远超数十亿美元。苹果改用M1芯片，确实实现了万事大吉：性能大幅提升，电池续航能力大幅提高，以及节省数十亿美元的开支。