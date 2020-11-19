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苹果 Apple Pay 正式上线西安「长安通」卡（交通联合）

2020/11/19 7:47:20 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月19日消息 苹果现已在 Apple Pay 上线了长安通卡（交通联合），可用于搭乘公共交通，最低充值金额 5 元

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公开资料显示，长安通即西安 “城市一卡通”。西安 “城市一卡通”于 2009 年 12 月 1 日开通运行。Apple Pay 页面显示，长安通版面具备 “交通联合”标识。

IT之家了解到，目前，苹果 Apple Pay 已经上线了上海交通卡、京津冀互联互通卡、厦门 e 卡通、天津互联互通城市卡、岭南通 · 羊城通、江苏一卡通 · 苏州、深圳通、长沙潇湘卡、燕赵通卡等。

在 iPhone 和 Apple Watch 中创建交通卡

iPhone

  • 打开 iPhone 上 “钱包” App。

  • 请点右上角的 “+” 之后点击 “扫描或添加卡”。

  • 选择你要添加的交通卡名称，并选择将要给卡片充值的数额，请点 “添加”。

  • 按照屏幕上面的指示完成在 iPhone 上添加交通卡的步骤。

Apple Watch

  • 打开 iPhone 上 Apple Watch App，下拉后看到并点击 “钱包与 Apple Pay”。

  • 轻点 “添加卡片” 后点击 “继续”。

  • 按照屏幕上面的指示完成在 Apple Watch 上添加交通卡的步骤。

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关键词：苹果

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