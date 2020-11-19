苹果 M1 是全球首款支持 USB4 规范的商用芯片

IT之家 11 月 19 日消息 据 AppleInsider 报道，苹果公司专门为 Mac 设计的 M1 芯片实现了苹果首款针对 USB4 和 Thunderbolt 3 的定制主控，并提供了全球首款符合新 USB 4 规范的系统。在适用于笔记本电脑的英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器发售之前，苹果率先将其推出市场。

USB 4 带来了一系列的好处，包括更快的传输速度、更好的视频带宽管理以及与 Thunderbolt 3 的可选兼容性。根据 Tom's Hardware 的说法，与之前的 USB 版本相比，它将有以下优势：

40Gbps 的最高速度：通过使用双线电缆，一些设备将能够以高达 40Gbps 的速度运行，与 Thunderbolt 3 的速度相同。数据以两组四条双向通道进行传输。

DisplayPort Alt 模式 2.0：USB 4 将支持 DisplayPort 2.0，DisplayPort 2.0 可以支持 60Hz 的 8K 分辨率和 HDR10 色彩。DisplayPort 2.0 可使用高达 80 Gbps 的速度，是 USB 数据可用量的两倍，因为它在一个方向上发送所有数据（到显示器），因此可以同时使用所有八个数据通道。

与 Thunderbolt 3 设备兼容。一些（但不一定是所有）USB 4 实现也能与 Thunderbolt 3 设备兼容。

为视频、PCIe 提供更好的资源分配：USB 4 设备可以使用一种称为 “协议隧道”的进程，代替其他接口接管连接的替代模式，同时发送 DisplayPort、PCIe 和 USB 数据包，并相应地分配带宽。因此，如果视频只需要 20% 的带宽来驱动你的 1080p 显示器，而该显示器也是一个集线器，那么另外 80% 的带宽就可以用来传输你的外置固态硬盘的文件，而外置固态硬盘可以通过 USB 协议或 PCIe 操作。

IT之家了解到，USB 4 只能通过 Type-C 接口支持，并且需要 USB PD 支持提供充电。