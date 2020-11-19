卢伟冰：Redmi Note 9 马上就来

IT之家 11 月 19 日消息 今天 Redmi 手机通过官方微博正式对外宣布，Redmi Note 系列手机全球销量突破 1.4 亿台。同时根据调研机构 Omdia 发布数据，Redmi Note 8 全系成为 2020 H1 全球第二畅销机型。

Redmi Note 系列诞生于 2014 年 3 月，7 年时间里历经多次迭代，2019 年 Redmi 品牌的独立运营，Redmi Note 系列表现更为强势，Note7 系列 4 个月销量突破千万，Note8 系列仅 3 个月销量破千万，目前全球销量已破 4000 万，成功跻身多家调研机构的全球畅销机型排行榜，无疑是 Redmi 品牌最成功的产品线之一。

小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰在微博发文《Note 系列，靠什么成为了全球用户 1.4 亿次的共同选择？ 》，称 Redmi Note 之所以受到了全球 1.4 亿用户的喜爱，一是坚持技术普惠，以旗舰的标准做千元精品，让每个人都有享受技术进步的权利；二是追求信息透明，拒绝一切不合理溢价，将产品知情权还给用户；三是恪守品质如一，在看得见看不见的都要用心。在这样的产品价值观下，Redmi Note 相比于市面上同价位的其他产品往往有着更强的性能、更高的品质和更全面的体验，成为有口皆碑的爆款序列。

卢伟冰也在微博透露，全新的 Redmi Note 9 系列马上就来。

IT之家了解到，全新的 Redmi Note 9 系列机型包括 Note 9 和 Note 9 Pro 两个版本，均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率。作为区别，标准版将搭载的是联发科天玑 720 处理器，而高配版则将搭载高通骁龙 750G 处理器，且还将有望搭载 1 亿像素主摄，传感器尺寸为 1/1.52 英寸，单位像素面积为 0.7μm，支持 9 像素合一也就是等效 2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。