欢聚集团回应浑水报告：后者对直播行业和生态无知，包含大量错误

IT之家 11 月 19 日消息 据贝壳财经报道，欢聚集团回应浑水做空报告称，浑水的报告充满了对直播行业和直播生态的无知，报告中逻辑不清、数据混乱、以偏概全，包含了大量的错误。

今天稍早，知名做空机构浑水公司做空中概股欢聚集团，浑水称调查显示 YY 直播有大约 90% 都是伪造数据。浑水在一份简短的报告中称，对于 YY 直播，该机构研究了近 1.5 亿笔交易，预期欢聚时代针对 YY 直播业务报告的营收中有近 90% 为伪造数据，此外绝大多数 YY 直播声称的付费用户也存在同样的问题。欢聚集团海外直播业务 BIGO LIVE 的营收数据也存在 80% 的伪造成分。

浑水表示，在直播平台上 “打赏”主播的道具大多数为主播本人不断 “内循环”此前收到的打赏，甚至还有部分 “打赏”来自 YY 服务器。以平台上知名主播 “摩登兄弟”为例，即便在近期他们不在平台直播的时候，也有大量来自 YY 服务器的打赏。分析来自 96 个随机选择的打赏数据表明，约 97.9% 的采样礼物收入可能是假的。

浑水表示，通过分析近 1.5 亿笔交易，数据显示 YY 直播有约 50% 的礼物打赏收入来自 YY 服务器，另外有约 40% 的收入来自外部机器人或者主播刷单。以 2019 年 YY“年度冠军主播”李先生为例，2019 年 12 月对其打赏最多的用户（700 万人民币）与他本人使用的 IMEI 为同一个。

IT之家了解到，百度此前宣布，与欢聚集团签署最终约束性协议，全资收购欢聚集团国内直播业务（即 “YY 直播”），总交易金额约为 36 亿美元，交易预期将于 2021 年上半年完成交割。