浑水称 YY 直播 90% 为伪造数据，欢聚集团收盘股价暴跌 26.48%

北京时间 11 月 19 日消息，知名做空机构浑水（Muddy Waters Research）创始人 Carson Block 表示，正沽空中概股欢聚集团。欢聚集团股价闻讯跳水，截至周三收盘，欢聚集团股价暴跌26.48%，报73.66美元。

浑水在一份简短的报告中称，调查显示 YY 直播有大约 90% 都是欺诈行为，是一个虚假的生态系统。高收入直播表演者的收入只占报告总额的一小部分。此外，欢聚时代国际直播业务 Bigo 的造假程度和 YY 直播不相上下。

浑水表示，在直播平台上 “打赏”主播的道具大多数为主播本人不断 “内循环”此前收到的打赏，甚至还有部分 “打赏”来自 YY 服务器。以平台上知名主播 “摩登兄弟”为例，即便在近期他们不在平台直播的时候，也有大量来自 YY 服务器的打赏。分析来自 96 个随机选择的打赏数据表明，约 97.9% 的采样礼物收入可能是假的。

浑水表示，通过分析近 1.5 亿笔交易，数据显示 YY 直播有约 50% 的礼物打赏收入来自 YY 服务器，另外有约 40% 的收入来自外部机器人或者主播刷单。以 2019 年 YY“年度冠军主播”李先生为例，2019 年 12 月对其打赏最多的用户（700 万人民币）与他本人使用的 IMEI 为同一个。

对于 YY 直播，该机构研究了近 1.5 亿笔交易，预期欢聚时代针对 YY 直播业务报告的营收中有近 90% 为伪造数据，此外绝大多数 YY 直播声称的付费用户也存在同样的问题。BIGO LIVE 的营收数据也存在 80% 的伪造成分。

消息面，百度此前宣布，与欢聚集团签署最终约束性协议，全资收购欢聚集团国内直播业务（即 “YY 直播”），总交易金额约为 36 亿美元，交易预期将于 2021 年上半年完成交割。

本周一盘后，欢聚集团发布了截至 9 月 30 日的 2020 年第三季度财报，净收入同比增长 36.1% 至 62.864 亿元 （9.259 亿美元），而 2019 年同期为 46.173 亿元。净利润为 23.032 亿元（3.392 亿美元），而 2019 年同期为 6180 万元。非美国通用会计准则下，净利润为 8.09 亿元（1.192 亿美元），而 2019 年同期为 4.934 亿元。

财报发布后，欢聚董事长兼首席执行官李学凌表示，欢聚集团本身并不是放弃中国市场，还是要聚焦于在中国的业务拓展，这个大方向一直都没有变过。该公司首席财务官金秉则称，Bigo Live 的业绩持续强劲，在三季度已经达到盈亏平衡，甚至实现了盈利。主要的区域市场是中东、东南亚等地区。北美、欧洲以及日本、韩国、新西兰和澳大利亚等不同市场的 Bigo Live 增长也持续强劲。