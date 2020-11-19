柳青：滴滴有 10% 的女性注册司机，很多妈妈开车获得收入

11 月 19 日，2020 年亚太经合组织（APEC)工商领导人对话会上，滴滴出行总裁柳青提到，出行是带动消费和内需的轮子，“疫情开始的时候业务遇到了很大的挑战，但有危也有机。大家出门有点担心，但也更需要安全便宜又方便的出行服务。比如我们推出了给年轻人的花小猪打车，比较活泼实惠。两轮电单车比较健康和方便，也得到超预期的增长。我们还刚推出了世界上第一款电动的定制网约车 D1，更安全，更环保，更为乘客着想。”

创新是为了民生，为了更平衡的发展。柳青表示，“比如共享化才能让灵活就业更方便。滴滴平台有 10% 的女性注册司机，有很多妈妈可以开车获得收入，也继续照顾家人，共享化让他们灵活就业成为可能。电动车相对汽油车成本相对是高的，但做网约车就既划算又环保，共享出行普及了新能源。智能化的趋势应该走向包容增长，滴滴的橙心优选也和农业部做了一个合作，让农村的肉蛋菜能高效率地送到市民家里，解决了城市的痛点，也是促进发展和民生的新路子。”

滴滴从 2018 年开始国际化，目前在拉美、澳新、日本、俄罗斯等 13 个市场运营打车、外卖和支付业务。柳青表示，亚太命运共同体和国际合作共赢的精神，让年轻科技企业很受鼓舞。“我们更坚定了科技出海的信心，这条路走对了。我们中国这个超大经济体，让企业锻炼出很多本领，是可以到海外市场帮到当地的。今天滴滴在主要拉美市场份额已经接近 50%，真真切切说明了这一点。”

提到怎样把中国经验带到海外，柳青说，无论国内还是国外，立足民生去创新，不断去发现满足服务对象的需求，道理是一样的。“滴滴在出海上可以说是小兄弟小姐妹，很多中国企业已经趟过路了。我们的观察是，很多西方企业做事情是一刀切，一个产品打全球，英文说是烤饼干的刀一样，不愿意为了新兴市场改代码，改产品。我们中国企业就会更有合作的精神，服务的精神。我们心态上是开放的，包容的尊重的，看到丰富多样的需求，用科技的手段去满足它们。”

“这一年来的感慨很多，最重要的体会是要有勇气，要‘敢’。柳青说，疫情再次提醒年轻企业，要直面巨大的不确定性，建设抗压抗风险能力，穿越周期，让自己的组织越来越坚韧。“我们要培养经济的韧性，要有抗风险的能力。有这种乐观而清醒的心态，对不同文化的好奇和包容的心态，不管面对什么心里都会比较踏实。”