一图看懂滴滴首款定制网约车 D1：侧滑门设计，上车前手机调节空调、座椅加热

IT之家 11 月 18 日消息 在昨日的滴滴出行开放日上，滴滴正式发布定制网约车 D1。滴滴出行 CEO 程维表示，D1 是全球首款定制网约车，与比亚迪合作，花费三年时间打造。

IT之家了解到，这款车基于滴滴平台上 5.5 亿乘客、上千万司机需求、百亿次出行数据，针对网约车出行场景，在车内人机交互、司乘体验、车联网等多方面进行定制化设计。

比亚迪 D1 拥有紧凑型 MPV 的车身比例，长宽高分别为 4390/1850/1650mm，轴距 2800mm，车轮尺寸为 195/60 R16。新车右后门采用了侧滑打开方式，并且配备了首个网约车迎宾灯。

D1 还联通了车与滴滴平台，通过一块 10.1 寸大屏实现车网一体操作。值得一提的是方向盘上的 “滴滴键”，司机师傅通过 “滴滴键”一键接单，再也不用在行驶过程中用手机接单。

D1 是一款 “可遥控”的网约车。乘客上车前可以通过滴滴 App 调节车内空调温度、风量和后排座椅加热等，让用户在上车时感受适合的车内环境。不仅如此 D1 还定制了 “移动头等舱”。内置后排双屏幕、便携性挂钩、独立杯托和 USB 充电接口。娱乐、储物、充电功能齐全。

新能源汽车电池安全问题是重中之重，D1 搭载的刀片电池，由比亚迪全新研发，倍受业内关注，在续航、成本、安全、寿命、功率、强度、低温等七大领域达到了超前技术水准。电动机最大输出 136 马力，NEDC 续航里程达到 418km。