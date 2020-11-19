国内超高清视频技术，华为申请注册 CUVA HDR、CUVA HDR+ 商标

IT之家11月19日消息 企查查 APP 显示，华为技术有限公司于 11 月 11 日申请注册 CUVA HDR、CUVA HDR + 商标，国际分类为 42 类 设计研究、9 类 科学仪器，商标状态为注册申请中。据悉，CUVA HDR 为超高清视频技术，中国超高清视频产业链上下游企业正携手共进，加速推进 CUVA HDR 技术的商用进程，从而助推用户体验的颠覆性变革。

IT之家获悉，近日，中国超高清视频产业联盟在广州东方宾馆举行了“超高清视频创新产品与解决方案奖”颁奖典礼暨8K之夜。华为海思获2020年CUVA“超高清视频创新产品与解决方案”最佳奖和优秀奖。

今年9月份，中国超高清视频产业联盟（CUVA）正式发布 “CUVA 高动态范围（HDR）标准”。

IT之家获悉，CUVA HDR 呈现丰富色彩及层次，提高明暗对比，还可以增强纵深感及细节，画面将更加趋近真实世界。CUVA HDR 标准是一个开放的、产业安全的技术标准，采取了友好的知识产权政策，CUVA HDR 源代码将面向联盟会员开源，共同打造丰富的端到端的生态系统解决方案。其表示，欢迎更多芯片、手机、电视等领域的企业支持 CUVA HDR 标准！

广电总局规划院表示 CUVA HDR 在亮度适配等方面已达到、甚至超过国外的解决方案，整体将在 2020 年底具备商用条件。