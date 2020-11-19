雷军澄清外界对小米的三个误解：要解决困难，愿意认真 “补课”

IT之家11月19日消息 11 月 18 日，雷军参加了 2020 亚布力论坛年会，在论坛上，他分享了三个社会上对小米的常见误解，并给出了答案。今天雷军微信发布了演讲全文。

雷军表示，外界对小米的三大误解，一是认为小米产品都是中低端；第二个误解是小米的产品都是代工的，贴牌的；第三个误解是认为小米没技术。

雷军称，十年前小米希望用互联网解决制造业的问题。解决国货被人看不起，质量差，“干了十年，大家觉得小米还是中低端，我挺郁闷的。”

雷军表示，要解决这个误解，做大家理解的高端手机，那就是卖的贵，小米产品只有在贵的价格立住了，才能得到认可。今年最贵的小米手机小米 10 至尊纪念版 6999 元，以及最贵的 19999 元的电视，两款产品都很受欢迎。

雷军提到，“2011 年小米营收只有 5 亿，到 2019 年已达到 2058 亿，在《财富》世界 500 强中排名第 422 位。”

IT之家获悉，最后，雷军表示，希望，未来十年小米将推动中国制造、中国设计真正成为驰名全球的世界级品牌，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

下面是雷军演讲全文：

刚才有企业家跟我说，他是今天早上八点出门，晚上八点半才到亚布力。我们这么多人历经千辛万苦，跋山涉水来到这里，一起隆重庆祝亚布力论坛 20 周年，足以说明亚布力论坛的重要性。

在亚布力论坛大家庭里面，我感受到了无穷的温暖。我只讲一件小事，2016 年小米陷入业务的低谷，陈东升理事长邀请我一定要来亚布力，鼓励我来讲一讲。我说要是小米做得好，讲一讲还可以，做得这么差还来讲，不是很寒碜吗？后来，在东升大哥的鼓励下，我就给大家讲了我们当时遇到的困难。而且我表态，要解决小米的困难只有两个字，就是 “补课”，我愿意认认真真补课，把小米做好。

四年前那一幕，我今天历历在目。当时我讲完以后，不少企业家给了我非常多的鼓励和肯定，我今天来，就是想跟大家汇报一下。这四年，我们到底做了什么？

我想跟大家分享的第一个好消息，是今年第三季度，重新回到智能手机全球市场份额的第三名。上一次还是 2014 年第三季度，六年后我们又回到了全球第三，并且在全行业整体下行和今年疫情的影响下，我们的同比增速达到了惊人的 42%。

过去十年，大家非常关心小米，因为小米成长非常快，也使大家有很多误解。本周一，我跟高瓴资本的张磊在办公室谈了两个多小时，我们聊了非常多的内容。在聊的过程中，我越来越发现，不少人对小米的误解还是挺多的。所以我想借今天这个舞台，讲大家可能对小米的三个误解。

误解一：

小米产品都是中低端

十年前，我是做互联网和软件的，做手机我是外行。我就是想用我所掌握的互联网经验，帮助制造业转型升级，把国货做好。今天回想当初，还是有点无知无畏。干了十年以后，我依然觉得我们低估了制造业的难度。

所以十年过去了，我们还在努力之中。我们进入制造业时，是想解决什么问题呢？就是冲着解决当时国货被人看不起、质量差、设计差等问题来的。我就希望用提高商业效率、用性价比来帮助国货改进产品、改进设计。但我们干了 10 年以后，有一些朋友还觉得小米做的是中低端，这点让我挺郁闷的。

这个误解如此深，怎么解？我想了一个主意，就做大家理解的高端手机，做大家理解的高端产品。大家理解的高端手机是什么？是卖得贵吗？我不知道。但是，我想小米产品只有在贵的产品中立住，大家才能真正认可我们做出的努力。

今年年初，小米旗帜鲜明地开始做高端手机，目前我们发布了两代高端手机，最贵的是 6999 元，其实也是今年卖得最好的手机之一——小米 10 至尊纪念版。产品怎样，我不做具体介绍，大家只要知道，一台售价七千的手机，如果没做好是不可能畅销的。

今年我们还做了一款 2 万元的电视，也是极受欢迎。怎么受欢迎呢？我就说一句，这是 98 寸的超大屏电视。在 6 个月前，我们做电视之前，同行从 10 万元到 50 万元不等，均价是 20 万元。我们用小米模式和小米的技术，极大地提升了效率，只卖 19999 元一台，主要用在做视频会议。

我们发布这款产品之前，98 寸以上的电视整个中国市场单月销量才几十台，6 个月后，我们的 98 寸电视每月销量就到了大几千台，刚刚结束的双十一期间，我们热销了 4000 多台。我们一下就激活拓展了整个市场需求，而且还供不应求、极为抢手。很多朋友说买这样一台电视，瞬间就会变成小区的名人，因为我们包安装，有时候需要十几人的团队，还用吊车运送，极其壮观。

误解二：

小米产品全是代工的

一直有种声音说，小米产品都是代工的，都是贴牌的，我听完以后也挺郁闷。其实代工也是一种非常先进的生产模型。为什么大家对代工有误解？我估计，说代工的背后，主要是想说小米没技术，不懂制造业。我想，不能因为小米，让大家对代工模式产生误解。其实，要用代工模式把制造做好，需要对制造有非常多的理解。

三年前我们下决心植根制造业，做了不少事情。今年年初，我们交付了一个 “实验室”，是今天国内最高端的智能手机生产线。这条生产线上，除了上下料以外，是完全无人的 “黑灯工厂”。这间智能工厂位于北京亦庄，可以年生产 100 万台超高端手机，整个工厂工程师加上工人只有 100 来人。

我们建这个工厂的主要目是什么？就是为了提高我们对制造的理解，帮助我们的代工厂进一步提升效率。就这样一间实验级的工厂，我们的效率比目前代工业内最先进的工厂还提升了 25%。这个 “实验室”做完以后，第二期就是真正的工厂，预计能够提效 100%，而且我们规划做成 100% 的无人工厂，目前规划的产能能达到年产千万台。

我想告诉大家的，不是小米终于有了一间实验室级别的工厂。我想说的是这个 “实验室”背后是什么。这里面所有设备，除了贴片机都是小米自研或是小米投资的公司自研的。为了做这间工厂，小米在三年时间里投资了 110 家做智能装备的公司。

我认为未来的智能制造就是无人工厂，整个工厂就是自动化、智能化的设备和系统，这就是小米为中国制造转型升级所提供的解决方案。

误解三：

小米没技术

小米到底有没有技术？这个问题很难直接回答，我可以说一下过去 10 年小米业务的成长——2011 年小米营收只有 5 亿，到 2019 年已达到 2058 亿，在《财富》世界 500 强中排名第 422 位。小米处在全球竞争最为激烈的领域，有苹果、三星、华为，要想获得这样的成长，没有技术作为立足之本是根本活不下去的。

我举一个例子，大家最关心的相机，在全球最权威第三方评测机构 DXOMark 的榜单里，小米今年年初终于登顶。今年我们两度登顶，合计霸榜的时间是 125 天。也就是说，在全球手机的拍照功能里，小米手机今年有三分之一的时间位列世界第一。

取得这样的成绩，是我们四年前开始下定决心死磕相机技术。2016 年 4 月，小米手机业务成立了核心器件部，下设相机组，2018 年 5 月又单独加强成立一级部门相机部。刚成立的时候，相机部工程师只有只有 122 人，今天相机部工程师已达 826 人，增长了近 6 倍，这还不包括 AI 等为相机提供技术支持的 350 多位工程师。

组建相机研发中心时，我们放眼全球，哪里有人才就把研发中心设到哪里。为此，我们在北京、巴黎、东京、圣地亚哥等城市，设立九地研发中心，共设立 5 个国际研发中心。在影像行业，顶级专家就是核心竞争力，我们邀请了全球 40 位行业泰斗加盟，打造了小米手机的世界顶级影像表现。

我再举一个很小很常见的例子，是充电器。它虽然是个小东西，但要真正实现效率更高、使用体验更好的创新，也需要非常多的技术能力。二十年前，我是一名 “码农”，随身要带笔记本电脑，那时我就恨透了铁疙瘩式的充电器。所以我们下定决定投钱研究新材料，做一款轻便好看充电快的氮化镓（GaN）充电器。

这种充电器好在哪儿呢？因为它是新材料，跟唇膏差不多大，而且是 65W 充电，从笔记本电脑、平板到手机，一个充电器搞定所有常用设备，使得移动办公体验变得非常好。

我们在这件 “小事”上也下了非常大的力气，甚至在此之前就投资了以氮化镓为核心技术的半导体公司，一起研发实现体积、充电效率和设计上的突破。今年我们发布高端旗舰小米 10 系列时，同步发布了这款氮化镓充电器，让市场看到了新材料的应用前景，一下打开了氮化镓相关行业爆发的契机。

这只是个很小的例子，但在这背后，是我们推动了产业的发展和技术应用。我们在加强自我研发，加大快充投入的同时，也和行业一起努力推动这些前沿技术发展。氮化镓也只是小米在半导体、先进制造方面投资和研发布局的一个缩影，我们三年前成立了产业基金从事产业投资，布局前沿科技和上下游产业链，已经投资了 100 多家公司，聚焦于推动中国智能制造的协同发展。未来我们会有更多的硬核技术呈现给大家。

今年是小米十周年，我们经过了半年的反思、总结和展望，提出了 “技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”这永不更改的三大铁律。我们相信，未来十年，小米会成为全球工程师心目中的技术圣地；未来十年智能生活将彻底影响我们每个人，小米将成为未来生活方式的引领者。

我们希望，未来十年小米将推动中国制造、中国设计真正成为驰名全球的世界级品牌，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。