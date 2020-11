OPPO 刘畅：卷轴屏概念机探索未来新的可能，对投入研发方向也有牵引作用

IT之家11月19日消息 11月17日,OPPO在深圳春笋大厦举办了第二届OPPO未来科技大会活动,在活动上,OPPO 创始人兼 CEO 陈明永发表题为《跃迁 · 致善》的演讲,并且正式公开了OPPO 的 3+N+X 科技跃迁战略。此外,OPPO还带来了卷轴屏概念手机OPPO X 2021、OPPO AR Glass 2021 和CybeReal三款概念产品,发布会结束之后,OPPO副总裁、研究院院长刘畅、OPPO研究院产品经理Wayne、OPPO硬件结构工程师金翔接受了媒体采访,针对AR眼镜、卷轴屏等相关话题进行了解答。

首先是AR话题,OPPO AR Glass 2021是OPPO的第二款AR 眼镜概念产品,和上一代产品相比,AR Glass 2021采用了 “分体式设计”,整机小巧轻便,相比上一代减轻近 75%,长时间佩戴也不会有明显重物感,同时,OPPO AR Glass 2021 可通过 C to C 有线连接 Find X2 Pro,依靠骁龙 865 运算,CPU 和 GPU 运算性能分别提升 40% 以上。

在采访中,刘畅向IT之家等媒体表示,OPPO的AR是针对数字孪生很重要的方向,所以在这块的投入是非常坚定的。因为它是全新的领域,我们一定是抱着探索和引领的期望和目标做这件事。此外,AR还牵涉到技术端、生态端、应用端,我们的定位是能够跟行业的合作伙伴广泛的联合,共同推动这件事,以合作共赢的方式和产业或者行业的合作伙伴努力做这件事。

据IT之家了解到,OPPO AR 开发者计划将于 2021 年正式启动,包含开发者招募、开发者沙龙及开发者支持计划。OPPO 将提供支持丰富接口的、完整的端侧 SDK 及开发工具链,后续将打通 OPPO 手机 AR 与 OPPO AR Glass 平台,帮助开发者打造跨平台、用户级的 AR 应用。

针对大家最关心的卷轴屏概念机话题,刘畅强调了三点:

首先,OPPO到今天这样的规模,应该更前沿的做一些投入,这个举动能够探索未来新的可能,哪怕当前面临技术的挑战,但是一种全新的可能,我们应该做这样的探索。

第二,我们通过一些这样的举动,牵引我们内部的伙伴们,对于未来,对于如何做出更好的产品,也是一种牵引。

第三,能够在行业里树立一些标杆,可以对投入的研发方向有一些参考和牵引的作用。

此外,刘畅还向媒体表示,OPPO做了滑卷屏并不代表放弃了折叠屏,OPPO很早已经有这样的技术。“我们在OPPO内部有技术货架,折叠屏本来是技术货架上很重要的技术项。”

针对媒体提到的技术良率问题,OPPO硬件结构工程师金翔称,OPPO一直有非常严格的品质标准和要求,OPPO X 2021目前达到10万级别的水准,而且还在测试中,按照一天只开50次算的话,可以用到五年,而且10万次也不是极限,这只是一个过程的数据。金翔表示,OPPO把技术的困难留给自己,把美传递给用户。

有媒体问到了OPPO研究院的话题,据了解,OPPO研究院于2018年成立,全球6个地方有研发团队,包括东莞、深圳、北京、上海,日本和硅谷。而OPPO研究院的未来主要的方向,是按照一些前沿、长周期的技术做储备。刘畅在采访中表示,OPPO研究院团队在公司里的定位,就是要探索和产品实现,要探索一些不可能的东西,因为面向未来,尤其是未知的东西,需要一些尝试。

关于CybeReal,Wayne表示,在我们的思考中,手机、AR都是未来每个人更多的个人终端设备之一,手机和AR是其中相对比较重要的个人终端设备。从短期内来看,我们觉得手机还是个人最重要的终端设备。未来,手机和AR眼镜会起到非常强的互融连通的可能性,AR眼镜需要跟手机有比较强的互动,更好的发挥AR眼镜的能力。CybeReal是非常典型的AR应用,现在是在手机上呈现,未来我们会放到AR眼镜上呈现,给CybeReal更好的体验。