欢聚集团反驳浑水做空报告：存大量错误信息，不了解直播商业模式

11 月 19 日晚间消息，针对昨日浑水发布关于 JOYY 的做空报告一事，欢聚集团官网发布公告回应称，公司认为，该报告包含大量错误的信息和陈述，以及误导性结论。

欢聚集团指出， 浑水的质疑是因为不了解整个直播行业的商业模式，JOYY 相关的运营数据都有同行业数据可参考，符合行业逻辑。

“直播已成为互联网行业的重要收入手段。已有多家知名的互联网上市公司，以直播作为主要收入来源。”欢聚集团补充说道。

针对浑水对其公司利润真实性质疑一事，欢聚集团表示，公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单，被有能力的第三方机构做现金确认和调查。

欢聚集团指出，“JOYY 收购 BIGO 时，严格遵循了应有的公司治理流程，并获得了所有必要的批准。”

以下为欢聚集团公告全文：