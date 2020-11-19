欢聚集团反驳浑水做空报告：存大量错误信息，不了解直播商业模式

11 月 19 日晚间消息，针对昨日浑水发布关于 JOYY 的做空报告一事，欢聚集团官网发布公告回应称，公司认为，该报告包含大量错误的信息和陈述，以及误导性结论。
欢聚集团指出， 浑水的质疑是因为不了解整个直播行业的商业模式，JOYY 相关的运营数据都有同行业数据可参考，符合行业逻辑。
“直播已成为互联网行业的重要收入手段。已有多家知名的互联网上市公司，以直播作为主要收入来源。”欢聚集团补充说道。
针对浑水对其公司利润真实性质疑一事，欢聚集团表示，公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单，被有能力的第三方机构做现金确认和调查。
欢聚集团指出，“JOYY 收购 BIGO 时，严格遵循了应有的公司治理流程，并获得了所有必要的批准。”
以下为欢聚集团公告全文：
欢聚集团反驳浑水报告
1. 昨日，浑水发布关于 JOYY 的做空报告，引发市场焦虑和不安，导致股价异常波动。本公司认为，该报告包含大量错误的信息和陈述，以及误导性结论。
2. 浑水的质疑是因为不了解整个直播行业的商业模式，JOYY 相关的运营数据都有同行业数据可参考，符合行业逻辑。直播已成为互联网行业的重要收入手段。已有多家知名的互联网上市公司，以直播作为主要收入来源。
3. 公司有强大的现金流和现金储备。为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑，公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单，被有能力的第三方机构做现金确认和调查。在 2020 年 8 月，经董事会同意，在未来三年派息 3 亿美元，并且在 2020 年第三季度已支付 2500 万美元分红，也印证了公司对于强大现金流的信心。
4. JOYY 收购 BIGO 时，严格遵循了应有的公司治理流程，并获得了所有必要的批准。自收购 20 个月以来，BIGO 收入从 2019 年第二季度 1.81 亿美元快速增长到 2020 年第三季度 4.90 亿美元。在 AppAnnie 发布的 9 月全球非游戏类应用的收入排名中，Bigo live 排名第六。
5. 为了展现公司对长期前景的信心，JOYY 将继续执行 3 亿美元股票回购计划。
JOYY
2020 年 11 月 19 日