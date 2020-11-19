《堡垒之夜》回归 iOS，通过英伟达 GeForce Now 技术浏览器直接玩儿

IT之家 11 月 19 日消息 据外媒 MacRumers 报道，英伟达的流媒体游戏服务 GeForce Now，今日正式通过在 Safari 浏览器上的测试，能够将《堡垒之夜》（Fortnite）等大量游戏带到苹果 iOS 设备上。

这项功能需要 Safari integration（功能融合版）浏览器，用户可以同通过测试通道获取。英伟达表示，GeForce Now 里的许多游戏都可以通过 iOS 设备运行，但是需要键盘和鼠标操作的游戏不可用。为此，英伟达提供了一个推荐外设列表，能够与手机组合玩更多游戏。

据IT之家了解，英伟达正与 Epic Games 公司合作，推出一个更易于通过触摸操作的《堡垒之夜》，该版本目前尚未推出。IT之家早先的文章：解析《堡垒之夜》纠纷 报道，因不愿支付给苹果高达 30% 的分成，苹果决定下架此前在 iOS 设备上大火的游戏《堡垒之夜》。在这期间，Epic 与苹果展开了多轮法律诉讼。

通过 GeForce NOW 进行游戏，用户可以通过高速网络享受到 60fps、1080P 的画面，并且得益于云服务器的运算能力，画质预计会比本地端有改善。

GeForce Now 可以通过访问 GeForce Now 网站通过 Safari 在 iPhone 或 iPad 上访问。该服务的价格为：创始人会员每月 4.99 美元，6 个月订阅价格为 24.95 美元。