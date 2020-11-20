比尔 · 盖茨：未来六个月北半球会很艰难，政府应加紧对疫苗投入

11 月 20 日消息，比尔 · 盖茨今日在由中国国际经济交流中心、彭博、英国国际战略研究所和南非曼德拉发展研究院共同举办的 2020 年 “创新经济论坛”上表示，根据相关数据模型预测，未来六个月北半球的疫情状况会非常艰难。好消息是，疫苗和治疗药物尤其是抗体都将陆续出现，有助于降低感染人数。但是，直至疫苗上市之前，人们还是需要依靠口罩和其他防护措施。

比尔 · 盖茨指出，新冠肺炎是一种超级传播疾病，目前还无法确定人们能否完全消灭它，这取决于疫苗是否可以有效阻断传播。如果无法消灭这种传染疾病，人们就需要无限期地具备免疫力，这意味着要注射强化疫苗。未来人们可能需出示疫苗注射的电子证明才能入境他国。但是他也相信，人们有机会消灭疫情，只是需要时间，就像人们过去对付黄热病一样。

他认为各国政府应对疫苗研发提供资金支持，以加快疫苗上市的节奏。同时，也需要组织一批医疗人员长期研究慢性感染疾病，使其具备相应的设备和能力，以便在疫情大流行出现时可以快速应对。“与军事成本相比，（医疗投资）成本不会太大。但是人们会期望政府，特别是富裕国家加紧投资这数百亿美元。”

对于美国的疫情防治，比尔 · 盖茨认为还有相当长的一段路要走。他同时表示，在疫情爆发之初，美国疾病控制和预防中心（CDC）犯了一些错误，未能扮演起公众沟通者的角色。美国错过了原本可以通过检测和信息传递避免感染人数大幅上升的关键时间段。“令人失望的是，我们无法返回过去改变这些问题，但是我们还有机会戴口罩。研究显示，如果你戴好口罩，未来六个月可以在美国拯救超过 10 万人的生命。”

谈及私营部门和政府在疫情防治中的关系，比尔 · 盖茨认为，私营部门的创新有利于找到解决方案，但是需要政府进行资源协调和监管审批。尽管 CDC 早期表现不如意，但他认为私营部门无法替代 CDC，后者依然是权威的信息发布者，如今要做的就是改善政府的应对机制。