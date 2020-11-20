每周喜加一盘点：《隔壁的世界》《精英：危机四伏》免费领

IT之家11月20日消息 又到了 Epic 每周喜加一，本周是喜加二的时间，现在所有 Epic 玩家们都可以在网页或客户端免费领取《精英：危机四伏》以及《隔壁的世界》两款游戏，免费领取时间截止至 11 月 27 日 0 点。

Epic

《Elite Dangerous》是一款开创性的大规模多人太空探索经典游戏，Steam 现 25 折价为 48 元。

在残酷的银河系中掌控你自己的船舰。《Elite Dangerous》是一款开创性的大规模多人太空探索经典游戏，将游戏的开放世界冒险带向了新的世代，这里有不断发展的叙事，更有整个银河系。

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《The World Next Door》是一款独立的动作冒险游戏，今天刚刚上线Epic，Steam平台现价37元。

将电光石火般的快节奏战斗，震撼人心的叙事以及浸入式电子小说元素互相结合，《The World Next Door》讲述了叛逆少女 Jun 的故事，她被困在一个由魔法生物居住的平行时空当中，必须在时间耗尽前找到回家的方法。

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Epic下周喜加一游戏为《泥泞奔驰》，11月27日凌晨0点开始 领取。

Steam

多人足球游戏《Circle of Football》 截止时间至游戏脱离抢先体验，正式发售





多人在线即时战略游戏《FUNGI》： 截止时间未知，10月1号游戏下架





开放式实时策略游戏《Fragment's Moonrise》：截止时间未知





《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》： 截止至COVID-19的有效疫苗被发现





《Super Circuit Breakers》 DLC（本体免费）： 截止至5月31日？

GOG

《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》，IT之家此前已报道过相关信息，截止时间为 COVID-19 的有效疫苗被发现。