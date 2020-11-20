外媒：三星 Galaxy S21 系列仍将在 2 月推出

IT之家11月20日消息 对于此前业界大部分的爆料者所认同的 “三星将提前在 1 月推出新款旗舰机型 Galaxy S21 系列”，外媒 AndroidHeadlines 发布了不一样的看法。

外媒 SamMobile 和 AndroidCentral 此前以各自分别通过自己的渠道确认，三星准备在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列，而韩媒매일경제表示该系列机型将于 1 月下旬左右上市。

甚至更有知名爆料者 @Jon Prosser 直接指出三星准备将于 2021 年 1 月 14 日推出 Galaxy S21、Galaxy S21+ 和 Galaxy S21 Ultra 三款机型，并将于 2021 年 1 月 29 日开始正式发货（发售）。

AndroidHeadlines 表示，他们的消息来源坚称，三星 Galaxy S21 系列将于 2 月而不是 1 月推出。但目前三星方面尚未对此类爆料有任何回应。

本月早些时候，三星 Galaxy S21 系列三款机型配置以及外观已基本确认。

三星 Galaxy S21 Ultra 配备了一块 6.8 英寸的 LTPO 显示屏，支持 120Hz 的刷新率，最高亮度为 1400 尼特，并且支持 S Pen，采用 108 MP+12MP 超广角 + 10MP 3 倍长焦相机 + 10MP 10 倍潜望镜头，支持双像素自动对焦功能以及激光自动对焦系统，搭载高通骁龙 875 和 Exynos 2100 处理器，提供 5000mAh 电池，采用玻璃材质后壳。

▲ 三星 Galaxy S21 Ultra，图源 @OnLeaks

▲ 三星 Galaxy S21，图源 @OnLeaks

▲ 三星 Galaxy S21 ，图源 Coverpigtou & @xleaks7

▲ 三星 Galaxy S21+，via： MySmartPrice

其他两款机型请参见IT之家早先报道。

《三星 Galaxy S21 Ultra 5G 详细爆料：升级巨大》

《三星 Galaxy S21 / S21 + 详细信息曝光：升级不大，塑料机身》

《三星 S21/S21+/S21 Ultra 全配置曝光：骁龙 875 或 Exynos 2100，全系 120Hz 屏幕》

《搭载骁龙 875 ，三星 Galaxy S21 基准测试曝光：击败 Exynos 2100 版本》