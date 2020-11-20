Redmi Note 9 来了，卢伟冰：Note 系列用旗舰标准做千元精品，20% 价格享受 80% 旗舰体验

IT之家11月20日消息 今日上午，Redmi 官方宣布 Redmi Note 9 系列将于 11 月 26 日 “三剑齐发”。随后，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理通过微博分享了 Note 系列的产品哲学。

卢伟冰表示，Note 系列定位是用旗舰标准做千元精品，并一直致力于高端技术的快速普及。

IT之家了解到，卢伟冰还提到，不以价格论高低，用户想要什么，Note 就给到什么，让用户以 20% 的价格就能享受 80% 的旗舰体验，这也是 Note 系列的黄金法则。

以下为卢伟冰微博全文：

Note 系列销量突破 1.4 亿，深受全球用户喜爱。在这里，想跟大家分享一下我们做 Note 系列的产品哲学。

定位：用旗舰标准做千元精品

千元价位手机大多品质粗糙，一味追求低价而罔顾用户体验。而 Note 系列向来以旗舰标准和品质为准绳，重新定义，重新设计，拒绝做简陋版。

理念：高端产品大众化

Note 一直致力于高端技术的快速普及，Note 7 首次将 4800 万高像素下沉到 999 价位，Note 8 首发 6400 万像素，将友商 3000-4000 元的旗舰配置普惠大众，让每个人都有平等享受技术进步的权利。

功能：水桶配置、旗舰影像、小金刚品质

Note 系列不仅代表了同价位最强性能、同价位最强影像，更有旗舰级的完善体验，用水桶级的定义要求产品。而且 Note 一直以来都采用与旗舰相同的测试标准，小金刚品质，始终如一。

极致性价比：同价高配，永远做超用户预期的好产品

不以价格论高低，用户想要什么，Note 就给到什么，让用户以 20% 的价格就能享受 80% 的旗舰体验，这也是 Note 系列的黄金法则。