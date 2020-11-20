男子起诉淘宝：多个账户 “被保护”无法网购

IT之家 11 月 20 日消息 据红星新闻报道，四川乐山的李先生因多个实名认证的淘宝账户先后 “被保护”无法进行购物，因此向淘宝提起诉讼。

据悉，李先生的 3 个淘宝账号均因 “被保护”而无法购物，可以正常浏览，但想要进行购物时，却转入页面提示 “账号已被保护，请查看手淘—必备工具—安全中心—守则与违规”。据悉，其中一个账号是李先生 10 年前注册的，另外两个是两年前注册的。

李先生多次向淘宝客服进行咨询，询问账户 “被保护”的原因，却均被告知 “具体数据不公开”。而李先生猜测，账号 “被保护”或许与自己多年来的频繁维权有关。李先生称，因为自己比较较真，喜欢用法律的武器维护自己的权益，这四五年来，跟淘宝商家打的官司估计有一两百件，有输有赢，有判决也有调解结案。

11 月 4 日，李先生通过网络渠道向杭州互联网法院提交了民事诉讼状，以网络服务合同纠纷为由起诉浙江淘宝网络有限公司，希望判令对方告知帐号 “被保护”的真实原因。

对此，11 月 18 日，淘宝天猫方面负责四川片区传播沟通的工作人员回应称，经核实，该用户因恶意注册、恶意退单等行为被平台封禁账号。

但李先生对淘宝上述说法并不认同，称自己的账号莫名被封禁，只能重新注册账号来用，何来 “恶意注册”？另外，自己在淘宝上购物总消费有数十万元，其实涉及诉讼的比例约占一成，主要原因涉及价格欺诈、食品接触品不符合食品安全标准、假冒品牌等等，而退单的比例不足 5%。

IT之家了解到，目前杭州互联网法院已预受理该案，并进入诉前调解。李先生称如果淘宝方面同意恢复其帐号使用，将会考虑撤诉。