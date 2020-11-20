新研究：如果小行星没有撞地球，统治世界的就不是人类了

据国外媒体报道，一项新的研究表明，如果小行星没有撞击地球，如今恐龙可能会统治地球。

在 2.3 亿年前的三叠纪时期，恐龙统治着每块大陆以及大部分的陆地生态系统。然而，6600 万年前的小行星撞击地球事件使恐龙走向了灭绝。

一些科学家认为，当小行星在白垩纪末期撞击地球时，恐龙已濒临灭绝。但来自英国巴斯大学的研究人员希望通过科学方法来验证这一理论。研究人员收集了各种最新数据，并使用统计分析来评估如果没有小行星撞击地球，恐龙是否仍能够继续繁衍生息。

该研究的第一作者乔 · 邦索尔 (Joe Bonsor)在一份声明中说：“我们发现恐龙仍然会占主导地位，它们仍会在地球上广泛存在，而且会生活得很好。”伦敦自然历史博物馆和巴斯大学米尔纳进化中心博士生邦索尔补充说：“如果小行星没有撞击地球，那么恐龙可能不会灭绝，而且在白垩纪之后还会继续存在。”

在地球上生存了 1.5 亿多年，恐龙进化出了许多形态。有些恐龙很小，而有些恐龙的身长则超过了 30 米，有些甚至拥有鳞甲、顶冠、牙齿和羽毛。专家们认为这一物种的多样性正是它们统治地球的关键。

之前的研究表明，恐龙的多样性随时间推移开始下降，由此逐渐失去在地球上的统治地位。但本周二发表在《皇家学会开放科学》杂志上的研究认为，早期研究是根据之前的化石记录建立的恐龙谱系模型，从而得出这一结论。

巴斯大学的研究人员说，在对更多的恐龙种群进行研究之后，他们重建的详细恐龙谱系模型表明，每块大陆上的恐龙家族都在蓬勃发展，比如鸭嘴龙和甲龙在北美大陆占据统治地位，而食肉更多的蜥脚类恐龙在南美大陆上繁衍生息。

邦索尔说，“我们要说的主要问题是，目前没有足够的数据来证实恐龙会走向何方。一般来说，现有的化石记录仍比较匮乏，我们不应该把化石记录中的缺失归因于物种多样化的下降。”他补充说，“我们已经证明，没有强有力的证据表明恐龙正在灭绝。唯一能确定的方法是要先填补化石记录的空缺。”

帝国理工学院的古生物学家阿尔菲奥 · 亚历山德罗 · 基亚伦扎（Alfio Alessandro Chiarenza）没有参与这项研究。但他表示，这项研究可能应用了有史以来最大的恐龙进化树数据集，并采用缜密的研究方法来观察中生代末期的恐龙多样化。”他表示，这项新研究有助于佐证这样的观点，即在小行星撞击地球之前，非鸟类恐龙种群是在发展壮大，而不是在减少。

基亚伦扎借用英国诗人艾略特的话说，“恐龙终结的方式并非轻声呜咽，而是轰然倒下。”