苹果 Today at Apple 系列推出在线新课程：为期六周，为节日季添创意

IT之家11月20日消息 苹果今日宣布，推出为期六周的在线创意体验课程 “为节日添创意”，适用于各个年龄段的家庭和孩子。用户可以下载免费项目手册，从简单易操作的项目入手，探索表达感谢的创意方式。

Today at Apple “为节日添创意”项目

苹果表示，11 月 19 日至 12 月 31 日，用户可用 iPhone 和 iPad 创作暖心好礼，还可以参加每周举办的免费线上课程。

使用免费项目手册开始创作

IT之家了解到，在这本项目手册中，用户将看到简单易操作的项目和构思，来找到节日赠礼、分享情意和欢聚一堂的新玩法。

“为节日添创意”项目



• 情意暖人心：探索表达感谢的创意方式，通过富有启发性的各种项目，支持你所爱的人和生活的社区。

• 好礼造不停：通过这些有趣的项目，用心亲手制作礼物，给家人和朋友带去快乐。

• 佳节共欢享：无论是发掘并铭记值得传承的家庭故事，还是举办一场佳节欢聚，你可以在这里找到所需的一切，来庆祝意义非凡的时刻。

2020 节日季参加实时线上课程（部分课程提供手语翻译）



艺术技巧：创作感恩心意图卡

Apple Creative 培训师将协助用户在 iPad 上使用备忘录 App，设计一张充满个人风格的电子图卡。

光影技巧：拍摄节日家庭合影

Apple Creative 培训师将讲解 iPhone 和 iPad 上的相机功能，并分享多种技巧和诀窍。

在线创意空间：与插画师猪坚强一起创作感恩心意图卡



时间：12 月 1 日 星期二 19:00 – 20:00 CST

作为 “为节日添创意”系列线上课程的一部分，猪坚强将介绍自己的创作历程和作品，并带用户在线参观她的画室和工作空间。在她的启发和指导下，用户将在 iPad 上使用备忘录 App，创作一张感谢卡。