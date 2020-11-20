马斯克：第一座火星城市将采用玻璃穹顶

11 月 20 日消息，据国外媒体报道，SpaceX 公司首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）有个雄心勃勃的计划，即要把人类变成多行星物种。他最近表示，火星城市的设计将采用玻璃穹顶。

在星际飞船舰队的帮助下，马斯克希望在 2050 年之前在火星上建立一个可容纳 100 万人的永久定居点。现在，马斯克正在进一步充实自己的愿景。

当地时间周四，马斯克回应了火星拓荒初期如何生活的问题。他写道 :“最初是在玻璃穹顶下生活。最终，火星会被改造得足以维系生命的存在，就像在地球一样。”

科学家和科幻小说作家一直认为，对火星进行地球化改造可以让人类在火星表面上自由呼吸。但马斯克说，这仍然是一个遥远的梦想，这难度远远超出第一个火星基地的落成。

马斯克随后还道 :“火星的地球化改造将会很慢，我们此生已然无法实现。然而，我们可以在有生之年在火星表面建立一个人类基地。至少未来的太空文明能发现我们的遗迹，也会对人类迈出的这一步留下深刻印象。”

火星的地球化改造是一项浩大的工程。去年的一项分析得出结论，每天可能需要 3500 枚核弹头，才能将火星大气压力提高到人类可呼吸的水平。巨量核爆能够融化火星两极的冰帽，从而释放出大量能带来温室效应的二氧化碳。

但这个计划有一个问题，即随之而来的辐射会需要很长时间才能完全适合人类居住。

2018 年的一项研究还得出结论，火星上并没有足量二氧化碳可以提高大气压力，因此不足以维持人类在火星表面生活。但这些限制不会阻止马斯克实现在火星建立永久定居点的梦想。

马斯克此前曾表示，每艘星际飞船可向火星运送 100 名乘客或者 100 吨货物，借助一千艘星际飞船和超大型火箭，将能够在火星表面建立 “一个可持续的火星城市”。根据马斯克的计算，每两年大约就有 100 艘能装载 100 吨货物的飞船往返于火星和地球之间。

早期的火星定居点看起来可能有点粗糙。

马斯克在 9 月份线上举行的 “人类登陆火星峰会”上说，“我认为，登陆火星并不是最根本的问题。最根本的是建立一个基地，一个自给自足的城市。”

“我想强调的是，这是一件非常困难、危险的事情，”他当时补充说。“胆小的人可不行，你很可能会死。这将是一个艰难的过程，但如果能成功，将会是非常光荣的。”

这种雄心非常接近他的营销策略。

今年 3 月，在华盛顿举行的 “卫星 2020”峰会上，马斯克表示 :“如果我们不加快步伐，我肯定会在去火星之前死去。”

马斯克领导的 SpaceX 公司在将星际飞船从想法变成现实方面取得了长足进步。一些星际飞船早期原型已经飞上天空，尽管只能达到距地 150 米的高度。但在接下来的几周里，星际飞船原型将尝试飞到距地 14 公里的高度。

如果一切能按照马斯克的计划进行，第一艘星际飞船最早将于 2024 年前往火星。