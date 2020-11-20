拉风剪刀门，小鹏汽车发布 P7“鹏翼版”：售 36.69-40.99 万元

11 月 20 日消息，小鹏汽车携旗下超长续航智能轿跑 P7、超长续航智能 SUVG3i 系列车型亮相 2020 广州国际车展，并发布为极致玩家打造的具有突破精神的 P7 旗舰新品——小鹏 P7 鹏翼版。该车型有四驱高性能及后驱超长续航两个版本，综合补贴后全国建议零售价 36.69-40.99 万元。

小鹏 P7 鹏翼版基于小鹏 P7 超长续航智尊版以及小鹏 P7 四驱高性能智尊版打造，在前车门位置上加入了百万超跑才配置的剪刀门，并加入了专属的超闪绿外观涂装。同时，该车型标配 XPILOT 3.0 自动驾驶辅助系统硬件、软件及升级服务、18 个扬声器的丹拿 Dynaudio 剧院级音响系统，并附赠包括电机终身质保、动力电池终身质保、流量升级、音乐 VIP 终身免费、赠送电动尾门等 14 项专属权益。

在本届车展上，小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏透露，小鹏汽车下一代自动驾驶的软硬件体系将进行大幅升级，并带来包括控制域集成、算力量级、高精度定位、感知融合能力等多个方面的提升。

同时，2021 年小鹏汽车将率先在全球推出首款搭载激光雷达的量产智能汽车。在现阶段激光雷达可以有效提升车辆的高精度识别性能、覆盖更多、更细节的使用场景并有效支持未来城市低速 NGP 功能的实现。