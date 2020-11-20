Redmi K30 Pro 推送 MIUI 12.2.1 稳定版：基于 Android 11 深度定制

IT之家11月20日消息 今日，Redmi K30 Pro 推送了 MIUI 12.2.1 稳定版内测更新。新系统基于 Android 11 深度定制，更新了 2020 年 10 月谷歌安全补丁。

需要注意的是，本次更新为安卓跨版本升级，为降低升级风险，建议提前备份个人数据。同时，部分三方应用自身未进行版本适配，可能会影响正常使用。

IT之家了解到，Redmi K30 Pro 于今年 3 月正式发布，全系标配 60Hz 三星 AMOLED 屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 3435mm² 面积的 VC 散热板及线性马达，保留耳机孔且支持红外遥控。

超级文档

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优化版本 APK 体积和运行时存储空间

系统

基于 Android 11 深度定制的 MIU I 稳定版发布

更新谷歌安全补丁 (2020#10)，提升系统安全性

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