Redmi K30 Pro 推送 MIUI 12.2.1 稳定版：基于 Android 11 深度定制

IT之家11月20日消息 今日，Redmi K30 Pro 推送了 MIUI 12.2.1 稳定版内测更新。新系统基于 Android 11 深度定制，更新了 2020 年 10 月谷歌安全补丁。
需要注意的是，本次更新为安卓跨版本升级，为降低升级风险，建议提前备份个人数据。同时，部分三方应用自身未进行版本适配，可能会影响正常使用。
IT之家了解到，Redmi K30 Pro 于今年 3 月正式发布，全系标配 60Hz 三星 AMOLED 屏幕，搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 3435mm² 面积的 VC 散热板及线性马达，保留耳机孔且支持红外遥控。
超级文档
新增悬浮功能面板，支持快捷收起展开。竖屏查看功能丰富，横屏阅读体验最佳
新增文档 / 表格 / PDF 一键【导 PDF】功能
新增文档 / 表格 / PDF【投屏】功能
新增 PPT/PDF【缩略图】功能，跳转页面更快捷
新增旋转屏幕提示切换功能
优化版本 APK 体积和运行时存储空间
系统
基于 Android 11 深度定制的 MIU I 稳定版发布
更新谷歌安全补丁 (2020#10)，提升系统安全性
相机
新增 AI 水印增加 3 款地点水印与经纬度水印
新增 VLOG 模式新增「故事」「节奏」两个模版
新增 VLOG 模式支持草稿箱功能，可以将当前拍摄进度保存至草稿箱
新增黑金、赛博朋克、黑冰、青橙 4 款录像滤镜
新增长曝光功能，支持穿梭人群、霓光夜幕、行云流水、创意光绘、璀璨星空、浪漫星轨 6 种场景的长曝光拍摄
新增延时摄影拍摄时长控制与速度调节功能
新增定时连拍功能，支持相机在设置好拍摄次数和时间间隔后进行自动拍摄。
优化录像模式 8K 视频功能入口整合到顶部菜单栏中
优化 VLOG 模式升级为云端下载运行库及模版资源，后续 VLOG 新模版将通过云端推送
优化用户调整相机中各功能的变焦倍率后，30 秒内再次打开相机、由相册切换回相机、锁屏界面打开相机时，保持变焦倍率不变