英特尔一副总裁被苹果挖走，将在明年加盟苹果并出任副总裁

11 月 20 日消息，据国外媒体报道，对其他公司的高管及各类优秀的人才都有很大吸引力的苹果，挖走了芯片巨头英特尔一名副总裁级别的高管，将在明年正式加盟苹果并出任副总裁。

从外媒的报道来看，被苹果挖走的是英特尔首席多样性和包容性官、社会影响事务副总裁芭芭拉 · 怀伊 (Barbara Whye)。

但外媒在报道中表示，芭芭拉 · 怀伊并不会马上加盟苹果，她在明年才会前往苹果工作，担任苹果多样性和包容性事务副总裁，在克里斯蒂 · 史密斯 (Christie Smith)离职之后，苹果的这一职位已空缺近 5 个月。

芭芭拉 · 怀伊目前也还并未从英特尔离职，她仍是英特尔官网目前显示的 23 名重要高管之一，她的信息在英特尔官网上仍可以看到。

英特尔官网公布的信息显示，芭芭拉 · 怀伊在南卡罗莱纳大学获得了电子工程学士学位，并在该校的达拉摩尔商学院获得了工商管理硕士学位，目前是亚利桑那州立大学的博士生。

芭芭拉 · 怀伊在英特尔工作已有 25 年，英特尔官网的信息显示，她在 1995 年就进入了英特尔，从工程师开始，历经众多岗位，最终成为了英特尔多样性和包容性事务方面的副总裁。

由于尚未加入苹果，因而芭芭拉 · 怀伊的信息，目前还未出现在苹果的官网上，但在她明年加入之后，很快就会在苹果官网上显现。