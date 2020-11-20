英特尔 NUC 计划现已涵盖笔记本电脑

IT之家11月20日消息 英特尔的 NUC 项目现已正式引入了笔记本电脑产品。

英特尔 NUC M15 笔记本包的代号为 Bishop County，是一款白盒笔记本电脑，面向那些想要向客户销售笔记本电脑却又不想在研发上投入太多资金的厂商。

IT之家了解到，英特尔不会直接销售这些笔记本电脑，但会支持两年的保修期。

在英特尔 Ark 中，英特尔列出了两种配置 : 一款为入门级机型，搭载英特尔酷睿 i5-1135G7 处理器，配备 8GB 内存，采用英特尔 Wi-Fi - 6 AX201 和一个 M.2 NVMe SSD ;

而另一款更高端的版本搭载了英特尔酷睿 i7-1165G7 处理器，配备 16GB 内存，同样的无线网卡和 SSD。预计具体存储规格将由厂商来自由决定。

值得一提的是，这些机型是可以自动获得英特尔 EVO 认证的。英特尔写道 :“最终，英特尔 EVO 平台品牌是由每个渠道合作伙伴共同创造的，但 M15 笔记本套件提供了合适的基础，以构建一个合格的英特尔 EVO 笔记本。”

这款笔记本电脑采用了 15.6 英寸的显示屏，0.6 英寸（约 1.5cm）厚，重量在 3.8 磅 (1.7 公斤)以下。英特尔声称，该机内置的73 Whr 电池将提供 16 小时的视频播放时长。

其他方面，该机接口包括 USB-A，雷电 4 和3.5mm耳机插孔等。

英特尔没有透露任何关于该机型定价的消息。合理猜测将由销售方或供应商自由制定。