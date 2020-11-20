阅文起点大学成立，提供 IP 改编相关的编剧课程

11 月 20 日，阅文集团举办发布会，宣布阅文起点大学正式成立。发布会现场，阅文发布了 “青年作家扶持计划”，称将在未来投入亿元资金与资源，扶持青年作家的创作与发展。

腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官、腾讯动漫董事长程武表示，在网络文学 “新常态”下，阅文决心构建自我成长、自我完善、自我激励 “作家生态 2.0”，打造作家服务型、连接型平台，程武强调，阅文起点大学的成立，也是阅文 “作家生态 2.0”构建的关键举措。

根据阅文集团此前披露数据，阅文网文作家数量已达 890 万。发布会现场，侯晓楠发表了《构筑中国网文作家新起点》主题演讲，用三个数据阐释了阅文起点大学成立的背景：阅文集团 2018-2019 年度的新增作家中，74% 都是 95 后。阅文 2019 年作家助手调查数据显示，作家培训位列作家需求 TOP3，超过 80% 的作家认为编辑的指导非常重要。但目前，市面上大部分的作家培训，以作家个人写作经验输出为主，无法满足作家实际提升的需求。

阅文起点大学将为作家提供有梯度的培养体系。其中，除了线上学习平台和线上社区为作家提供体系化的课程配置及交流空间外，“职业作家训练营”面向有自我提升需求的潜力作家，为学员提供包括网络文学商业写作理论、网络文学写作及技术、网络文学粉丝运营、网络文学作家职业素养以及案例分析等多门课程，切实提升作家写作成绩。针对作家和编剧在内的故事创意人才，阅文将整合现有资源，为故事创意人才搭建跨界文创行业聚会平台，交流 IP 改编经验与技巧，搭建从文学到影视、动漫、游戏等 IP 宇宙的桥梁。