曝华为 MateStation 台式机 4999 元起，有 GTX 1650 独显可选

IT之家 11 月 20 日消息 今天，华为官网上线了 MateStation B515 台式机，搭载了 AMD 的 Ryzen 4000 G 系列处理器，价格暂未公布。根据数码博主 @看山的叔叔 的消息，华为 MateStation B515 售价预计为 4999-8999 元，还有 GTX 1650 独显可选。

IT之家了解到，华为 B 系列设备主要面向政府企业客户，从外观来看 MateStation B515 主机、显示器也有很浓郁的商务风。

配置方面，华为台式机可选 AMD R5 4600G 和 R7 4700G 处理器，内存可选 16GB DDR4-3200 内存，存储可选 SSD+HDD 。电源功率为 300W。体积方面，MateStation B515 为 293 mm*93mm*315mm。

从性能和设计来看， MateStation B515 用作家用办公娱乐主机也是不错的选择，Vage 8 核显和GTX 1650 独显也能应对很多网游。另外，MateStation B515 的智能键盘还支持华为的一碰传，方便华为手机用户传输数据。

目前，华为官网暂未公布 MateStation B515 台式机套装的售价和上市时间。